Nous aurons Fall Guys sur Nintendo Switch en été

Voulez-vous à nouveau rivaliser avec toutes sortes de personnes? Attention, Fall Guys arrive sur Nintendo Switch cet été.

Coupable, parmi nous l’a peut-être un peu tué, mais nous savons certainement qu’il peut encore donner beaucoup plus de lui-même. Non, tu ne t’imagines pas mal: on verra Fall Guys sur Nintendo Switch en été de cette même année.

Quoi de mieux qu’une des consoles les plus populaires pour revitaliser ce jeu très original et frais? C’est sans aucun doute une excellente nouvelle pour tous ceux qui aiment tout donner en esquivant les choses dans le plus pur style Yellow Humor.

Nous devons encore connaître la date exacte de sa sortie, mais l’été peut offrir beaucoup de possibilités pour ce titre. Nous espérons que toutes les améliorations qui ont été proposées au fil du temps nous parviendront soudainement.

Après tout, en partant si tard par rapport au reste des plateformes, vous devrez proposer un bon nombre d’éléments pour garder notre attention au top. Quels autres secrets la Nintendo Direct nous laissera-t-elle?

Restez à l'écoute de tout ce qu'il a à nous offrir!