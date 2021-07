Nous aurons des jeux vidéo sur Netflix. L’entreprise l’a confirmé

Il y avait déjà eu des rumeurs et beaucoup ont souligné ce mouvement. Mais maintenant c’est officiel : il y aura des jeux vidéo sur Netflix.

On ne peut jamais stagner. Il est vrai que ce cheesecake est toujours bon pour vous, mais si c’est la seule chose que vous faites, vous manquerez d’armes pour forcer vos amis à emménager chez vous. Eh bien maintenant, pensez à Netflix. C’était une bonne trouvaille à l’époque, mais avec tous les services disponibles aujourd’hui, la situation n’est pas si chère. Et c’est pourquoi il vient d’être confirmé qu’il y aura jeux vidéo sur Netflix.

L’entreprise l’a fait dans son rapport financier, qui inclut déjà cette idée, bien que très brièvement. En fait, ils affirment qu’ils sont en ce moment dans une phase très précoce de cette mise en œuvre, mais qu’avec tout ce qu’ils ont déjà en termes de contenu interactif, l’ampoule s’est allumée pour eux. Black Mirror Bandersnatch ou le film Unbreakable Kimmy Smidtch en sont deux exemples. Ce sont des films interactifs où nous décidons du déroulement des événements. Mais ils ont aussi fait des choses plus « traditionnelles », comme le jeu Stranger Things.

L’idée de Netflix est que les jeux soient inclus précisément dans l’abonnement que nous avons déjà payé depuis Netflix. C’est-à-dire pas deux paiements ou deux systèmes, mais tout est intégré. De plus, ils se concentreront principalement sur le marché du mobile (celui qui rapporte le plus d’avantages, bien sûr) et ensuite si cela ils exploreront d’autres pistes.

Il n’est pas question de dates, de prix ou du type de jeux que nous verrons. Mais d’après ce qu’ils suggèrent, cela pourrait être quelque chose de plus éloigné de la libre de jouer puisqu’ils contracteraient un abonnement. Mais bon, n’excluons jamais cette voie, dont on sait déjà qu’elle est très, très juteuse.