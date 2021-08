Nous approchons d’un an depuis la dernière grande conférence de presse PlayStation

Dans un peu plus de quatre semaines, cela fera un an depuis la dernière grande conférence de presse PlayStation. Alors que nous avons eu droit à une poignée de État des lieux livestreams en 2021, Sony a été tristement célèbre au sujet de sa prochaine liste de logiciels. En fait, au moment de taper, il n’y a pas une seule exclusivité de première partie pour la PlayStation 5 annoncée – les goûts d’Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok et Gran Turismo 7 arrivent également sur PS4, bien sûr. .

Le géant japonais a bien sûr changé son approche marketing, comme cela est devenu de plus en plus évident au cours des 12 derniers mois. Une partie de cela sera sans aucun doute due à la pandémie, mais il s’agit aussi très clairement d’un changement de stratégie interne : le logiciel est annoncé plus tard, les cycles de commercialisation sont nettement plus courts et l’entreprise garde les projets en développement silencieux jusqu’à ce qu’ils soient vraiment prêts. pour les heures de grande écoute. Tout cela signifie, vraisemblablement, qu’il y a beaucoup à attendre avec impatience – cela ne veut tout simplement pas que nous le sachions. Encore.

Bien sûr, l’E3 2021 est venu et reparti avec à peine un gémissement de Sony – et maintenant à la veille de la Gamescom, nous n’avons pas encore eu un aperçu du détenteur de la plate-forme non plus. En fait, nous approchons de l’anniversaire de sa précédente conférence de presse : le 17 septembre 2020, l’organisation a annoncé God of War : Ragnarok, Final Fantasy 16, et bien plus encore. C’était une vitrine tentaculaire remplie à ras bord de grandes révélations logicielles et matérielles.

Des rumeurs continuent de circuler selon lesquelles un livestream similaire est imminent, bien que de prétendus « initiés de l’industrie » aient chanté la même feuille d’hymne toute l’année. Nous savons que, selon toute vraisemblance, la société va reporter Horizon Forbidden West à l’année prochaine – bien qu’elle ne soit pas encore sortie et clarifie cela. Quelle est la situation avec le mode multijoueur précédemment annoncé de The Last of Us 2 ? Et quelle sera la prochaine exclusivité PS5 réellement être?

Tout reste un mystère pour l’instant, et avec près d’un an qui s’est écoulé depuis la dernière mise à jour appropriée de PlayStation, les fans s’inquiètent naturellement de ce que l’avenir leur réserve.