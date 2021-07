Nous allons lister les prochaines sorties pour juillet 2021

Ce mois-ci, nous sommes un peu en retard, mais cela ne fait toujours pas de mal de se souvenir des futures sorties pour juillet 2021.

En raison de quelques problèmes techniques (juste une excuse pour prendre un peu de vacances), jusqu’à présent je n’avais pas pu vous apporter le récapitulatif mensuel avec les futures sorties dans le monde du jeu vidéo. Mais comme il vaut mieux tard que jamais, aujourd’hui il n’arrive pas que je vous apporte la liste avec les sorties pour juillet 2021.

En raison de l’arrivée de l’été, la grande majorité des gens (malheureusement pas parmi eux) ont beaucoup plus de temps libre. Heureusement pour tout le monde, ce mois-ci regorge également de titres à fréquenter si vous n’êtes pas un grand fan de la plage et préférez revivre une aventure mythique avec Link.

Parmi eux, nous avons des suites, des titres complètement nouveaux et divers remasters ou mises à niveau pour la nouvelle génération. Faits saillants A Plague Tale: Innocence, Oldest Souls, Little Devil Inside, NieR Re[in]carnation, The Ascent ou The Legend of Zelda: Skyward Sword HD.

JUILLET 2021

A Plague Tale : Innocence (PS5, Switch, Series X/S) – 6 juillet

Le Silver Case 2425 (Switch) – 6 juillet

Boomerang X (PC, Switch) – 8 juillet

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (PC, Switch) – 9 juillet

Ys IX : Monstrum Nox (PC, Switch) – 9 juillet

Où le cœur mène (PS4, PS5) – 13 juillet

Space Jam: A New Legacy (PC, Xbox, smartphones) – 15 juillet

Warhammer 40,000 : Battlesector (PC, PS4, Xbox One) – 15 juillet

F1 2021 (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 16 juillet

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (Switch) – 16 juillet

Observateur : System Redux (PS4, Xbox One) – 16 juillet

Cris Tales (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Series X/S) – 20 juillet

Death’s Door (PC, Xbox One, Series X/S) – 20 juillet

Mini Autoroutes (PC) – 20 juillet

Dernier arrêt (PC, PS, Switch, Xbox) – 22 juillet

Les orcs doivent mourir ! 3 (PC, PS4, Xbox One, Série X/S) – 23 juillet

Blightbound (PC, PS4, Xbox One) – 27 juillet

The Great Ace Attorney Chronicles (PC, PS4, Switch) – 27 juillet

Microsoft Flight Simulator (XSX) – 27 juillet

NEO: The World Ends With You (PS4, Switch) – 27 juillet

Samurai Warriors 5 (PC, PS4, Switch, Xbox One) – 27 juillet

Final Fantasy I, II et III. (PC, smartphones) – 28 juillet

La cité oubliée (PC) – 28 juillet

NieR Ré[in]oeillet (smartphones) – 28 juillet

L’Ascension (PC, Xbox One, Série X/S) – 29 juillet

Âmes les plus âgées (PC, Switch) – 29 juillet

Little Devil Inside (PC, PS5, PS5, Switch, Xbox One) – Juillet

Pokémon Unite (Switch) – Juillet

Resident Evil Re: Verse (PC, PS4, Xbox One) – Juillet

J’abandonne. Je tiens pour acquis qu’il me sera impossible de jouer tout ce que je veux. Plus de titres arrivent chaque mois que je ne peux en terminer, donc ma liste de choses à faire ne cesse de s’allonger. Laissez-vous emporter et choisissez judicieusement ma prochaine aventure.

Allons-y !