Alors que le décompte des voix se poursuit, Biden reste confiant.

L’Amérique n’a reçu aucun mot officiel quant à savoir qui sera le 46e président des États-Unis, mais l’ancien vice-président Joe Biden est convaincu que les démocrates l’emporteront. En raison du nombre sans précédent de votes par correspondance pour cette élection en raison de la pandémie de COVID-19, les États swing prennent leur temps pour s’assurer que chaque vote est compté. Le président Donald Trump n’est pas fan des votes par correspondance et depuis des mois, il a exhorté ses partisans à se présenter aux urnes le jour des élections (3 novembre). Les votes par correspondance ont accru l’avance de Biden dans des États comme la Géorgie et la Pennsylvanie, et Trump n’est pas heureux de voir ces tiques rouges devenir bleues. Dans un autre discours prononcé au peuple américain vendredi 6 novembre, Biden a évoqué le long processus de vote. « Nous n’avons pas encore de déclaration finale de victoire, mais les chiffres racontent une histoire claire et convaincante: nous allons gagner cette course », a-t-il déclaré. « Je sais que regarder ces décomptes à la télévision se déplacer très lentement, et comme aussi lent que cela puisse paraître, il peut être anesthésiant, mais n’oubliez jamais que les chiffres ne sont pas que des chiffres. Ils représentent les votes et les électeurs, des hommes et des femmes qui exercent leur droit fondamental à être entendus. «Le travail de la nation n’est pas d’attiser les flammes des conflits pour résoudre les problèmes, garantir la justice, donner à chacun une chance équitable d’améliorer la vie de notre peuple», a-t-il ajouté. «Nous sommes peut-être des adversaires, mais nous ne sommes pas des ennemis.» Le président Trump s’est adressé à Twitter pour se plaindre de ce processus électoral. Lui et ses partisans ont accusé les démocrates de «voler» les élections en continuant à compter les votes après la clôture des urnes. C’est quelque chose qui se produit régulièrement à chaque élection, mais ce n’est généralement pas signalé car souvent, les marges sont larges et le perdant concède le soir des élections. Regardez l’adresse de Biden ci-dessous.