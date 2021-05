N’oubliez pas de télécharger les jeux PS Plus gratuits d’avril 2021 tant que vous le pouvez

Esotec Kit pompe solaire petit bassin Rimini Plus N avec batterie

Découvrez les caractéristiques de l'article Kit pompe solaire petit bassin Rimini Plus N avec batterie Kit pompe bassin solaire immergée, robuste, facile de mise en nuvre, pour réaliser des jeux d'eau dans votre petit bassin ou vasque, Pompe bassin basse tension (6-9V) fonctionnant avec l' énergie solaire: pas d'électricité à amener, pas de problème de sécurité... Le kit pompe solaire Rimini Plus N fonctionne aussi sur batterie rechargeable (boitier intercalé entre la pompe et le module solaire): suivant l'état de charge de la batterie, la pompe continuera à fonctionner sous les nuages, et un peu le soir, L'interrupteur situé sur le bloc batterie du système de pompe Rimini Plus N permet aussi un fonctionnement à la demande par ex. pour des invités même si le soleil a disparu: Position recharge batterie (pompe ne marche pas), pour utilisation ultérieure de la pompe, à la demande, même sans soleil, Position recharge batterie et fonctionnement de la pompe, mode de fonctionnement normal, la pompe continuera alors de fonctionner pendant les passages nuageux, ou également le soir, si les batteries ont suffisamment de charge, Note: c'est l'excédent d'énergie solaire qui recharge la batterie donc lors d'une journée grise, la batterie ne pourra prendre le relais car elle n'aura pas pu se recharger, Le débit de la pompe Rimini est réglable sur le corps de la pompe au besoin, 5 m de câble fourni avec la pompe Rimini permettent d'optimiser l'emplacement du panneau solaire au soleil. Par ailleurs la batterie est fournie avec 1,4m de câble pour le raccordement au panneau solaire, Inclus également: 4 éléments de tuyère de pompe + 4 embouts de jets différents. Caractéristiques techniques principales kit pompe bassin solaire Rimini Plus N: Panneau solaire: Puissance: 3,5 Wc,Tension nominale 6V, courant nominal 350mA, Dimensions (L x l x H): 255 x 170 x 22 mm, Poids: 630 g, Pied de fixation fourni si montage au sol, Batterie: NiMh 6V / 1200 mAh, Dimensions (L x l x H): 105 x 73 x 45 mm; Poids 215 g, Protection IP44, Autonomie: 1,5H batterie chargée, Câble: 1,5 m, à relier au panneau solaire Pompe: Max. débit: 175 l/h (en plein soleil), Max. hauteur de refoulement: 60 cm, Note pour évaluer le débit en fonction de la hauteur de refoulement, se reporter au diagramme en photo, Câble: 5 m, à relier à la batterie Protection: IP 68, Dimensions (L x l x H): 72 x 36 x 56 mm, Poids 240 g, 4 ventouses sur la partie inférieur, Diamètre interne de raccordement tuyau à prévoir si besoin pour petite fontaine: 8 ou 10 mm, Inclus 4 éléments de tuyère et 4 embouts jets différents. Note/Astuce: vous n'êtes pas obligé de brancher le bloc batterie. Vous pouvez relier la pompe directement au panneau solaire. Vous avez alors une puissance transmise un plus grande car la tension de sortie du module solaire est supérieure à la tension batterie.