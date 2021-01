Notre sommeil sacré, comment l’avoir complètement

Le sommeil est une fonction très importante de notre vie. Selon les recherches, le sommeil a la capacité d’organiser nos pensées et de restaurer notre corps. Lorsque vous dormez mal, la capacité de concentration et de mémorisation des informations diminue, en plus de causer des dommages physiques et psychologiques. Ce type de dommage est plus important dans les insomnies psychophysiologiques, ou encore appelées primaires, car elles sont de type chronique.

Pour cette raison j’ai décidé de faire ce texte, beaucoup de gens rapportent des difficultés à passer une bonne nuit de sommeil et à se détendre. J’ai donc décidé d’écrire ce texte en donnant 3 conseils simples pour vous permettre de passer une bonne nuit de sommeil et de vous détendre.

1º – Rendez votre environnement confortable

Le corps a besoin d’un environnement confortable pour dormir. Il est essentiel d’organiser votre environnement et d’organiser votre lit pour un sommeil idéal. Cela signifie laisser votre lit être exclusivement réservé au sommeil. Changez d’oreillers, de draps, de couvertures et même de matelas s’ils ne sont pas confortables. Laissez votre lit être l’environnement idéal pour votre sommeil.

2ème – Détendez votre corps

Il est important avant le coucher de se détendre complètement. Ainsi, les micro tensions qui s’accumulent au cours de la journée dans vos muscles sont supprimées, vous permettant de dormir suffisamment. Une façon de faire est de s’étirer avant de se coucher. Ainsi, votre corps se détend, permettant à votre esprit de se détendre également. La tension dans les muscles rend le sommeil plus long à venir, car votre corps met plus de temps à se détendre. Un bon étirement est un excellent moyen de commencer votre sommeil, car il détend complètement vos muscles.

3 – Gardez l’esprit clair

C’est le plus gros problème pour les insomniaques – Ne pas pouvoir arrêter de penser aux problèmes. Cependant, rester concentré sur les problèmes à l’heure du coucher ne les résoudra pas, mais cela vous fera manquer une bonne nuit de sommeil. Le conseil ici est de vider votre esprit et de ne pas vous fixer sur les pensées ou de vous laisser porter par elles. Soyez comme une cascade, où les pensées passent, mais ne réparez pas.

Ces trois conseils combinés à des habitudes positives génèrent une bonne qualité de sommeil et se terminent par des nuits blanches et des jours de fatigue. Un autre conseil important est de ne jamais vous soigner. De nombreuses personnes prennent des médicaments pour lutter contre l’insomnie, mais ces médicaments ont des effets secondaires qui finissent par entraîner de nouveaux problèmes.

Il est important de toujours consulter votre médecin et de rechercher des informations sur le type d’insomnie que vous avez. Il existe un traitement pour tous les types de problèmes de sommeil. Si vous avez quelque chose qui perturbe votre sommeil, consultez immédiatement un professionnel.