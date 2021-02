Notre esprit peut s’auto-gouverner

En ces jours avant Pâques, je pense beaucoup à Jésus. Je ne suis pas catholique et je n’ai pas de religion spécifique, mais je pense à son histoire et à sa trajectoire en tant qu’être humain éclairé. Et après une bonne nuit de sommeil, je me suis réveillé avec des pensées qui, pour moi, ont un sens parfait. La grande mission de la vie sur Terre en est une: l’illumination.

Peu de gens ont réussi cela. Certains, comme Jésus, Bouddha, Osho, sont devenus célèbres. D’autres ne l’ont pas fait, ils se sont simplement allumés et ont continué, ce que je crois être, de nouvelles missions. Mais qu’est-ce donc que l’illumination? Tout ce qui est ici, dans notre plan physique, dans notre matière, notre vie est maya.

Les mayas sont des illusions, ce sont les constructions de notre esprit. Oui, elle encore, l’esprit. L’esprit a aussi d’autres noms comme l’ego, le surmoi, la tête, le rationnel, bref, tout ce qui nous fait penser, croire, ce qui nous structure en tant que personne ici sur ce plan. Je pense à Andrea-écrivain-fille-pilote, par exemple. Mon nom, ma profession, ma maison, mes goûts musicaux, tout cela est dans ma tête, mon esprit, mon ego.

L’esprit est très important, oui. Il crée une identité en nous, il a besoin d’intégrer toutes les informations (extérieures et intérieures) qui apparaissent. Et ce n’est qu’à travers cette identité que nous pouvons vivre en société. Cela nous donne de bonnes idées, nous élève, cela nous conduit, cela nous calme. Ou d’un autre côté, il nous fragmente, nous assomme, nous confond, nous rend fous. Est-ce que cette petite voix dans la tête dit « Pensez-vous qu’un gars comme celui-ci va vous donner une balle? » ou « Bien sûr, il est très difficile de réussir cet examen, mais vous pouvez même essayer. » Ou, « juste un autre brigadeiro, quel mal pouvez-vous faire pour l’amour de Dieu? », Lorsque vous suivez un régime. Ou, « juste une gorgée de plus », « qu’en est-il d’avoir des relations sexuelles sans préservatif? » et toute la chance aujourd’hui.

Eh bien, l’esprit est comme ça. Il est hédoniste, il ne pense qu’au moment et au plaisir qu’il peut procurer. Une personne dominée par l’esprit peut se perdre dans ce que j’appelle un labyrinthe de l’esprit, sans référence réelle à elle-même. C’est une porte ouverte, grande ouverte aux maladies physiques et surtout mentales et spirituelles. L’esprit dominant s’arrête avec nous. L’esprit est comme un chien que vous avez ramassé dans la rue. Cela peut être vraiment cool, collaborer et être votre ami, mais d’abord, vous devez être discipliné. Il a besoin de non, oui, de domination. C’est comme cette émission de Super Nanny, tu sais? Mettez en punition pour avoir pensé, ne pas laisser tout ce que vous voulez faire. Et, putain, comme c’est difficile.

C’est difficile parce que nous y croyons trop. Nous croyons que nous sommes l’esprit et non que nous sommes notre âme. Quand je crois que je suis telle et telle, tant d’années et que je ne peux faire que ceci et pas cela, je suis coincé dans mon esprit, dans ma tête. Elle est là, toute heureuse, dominant ma vie. L’âme est déjà bien différente. L’âme, l’essence, l’inconscient, l’intérieur, appelez-le comme vous aimez aussi, est la partie la plus profonde de nous. C’est ce qui ne meurt pas, qui transcende la matière, qui a une compréhension générale de tout et de chacun. C’est là que vit la tranquillité d’esprit, le vrai bonheur, peu importe ce que vous avez ou non en tête. Elle n’a ni nom, ni profession, ni âge. Elle est toujours jeune, en bonne santé et en bonne santé. Il n’y a pas de peur, il n’y a pas de mal, il n’y a pas d’autre que Dieu. C’est Dieu en nous, c’est le bonheur suprême en nous et c’est ce que nous vivons à la recherche (dans les courses, dans la nourriture, dans le sexe, dans l’amour débridé) et que nous ne trouvons pas du tout. Vous devez être sur le chemin de l’illumination pour comprendre, même au tout début.

Jésus a passé 40 jours dans le désert. Privé d’eau, de nourriture, combattant les démons. Et les démons ne sont rien de plus que l’esprit, que les tentations de l’esprit. Que celui qui arrête ce clown et retourne au village pour manger et boire à volonté. Il n’est pas revenu. Il savait que s’il pouvait maîtriser l’esprit, il pouvait tout faire. Cela pourrait faire des miracles, transformer l’eau en vin, guérir les gens (ou simplement les encourager à être guéris par leur foi, un morceau de notre illumination). L’illumination n’est rien de plus que de rassembler ces morceaux de nous-mêmes et d’arrêter de croire en la tête.

Et je suis assis ici, j’imagine à quel point c’était difficile. Pour lui et pour tout homme éclairé succomber à l’esprit. Non pas qu’elle n’existe plus dans la personne, mais alors elle était déjà à un autre niveau de compréhension si supérieur, que rien de terrestre n’attire plus. Chico Xavier l’a senti, Jésus l’a senti, Bouddha l’a senti. Ils sont passés par le processus pour nous montrer ce que sont la vraie mort et la renaissance, la mort et la résurrection. Laissez votre esprit mourir pour permettre à votre âme de parler pour vous.

Les mères vivent cela aussi, même si parfois. Tout le monde a entendu parler d’une mère qui peut donner sa vie pour son fils ou obtenir une voiture pour emmener son petit dans un accident. En ce moment, ils sont illuminés. Ils ne croient plus à la loi de la physique, à la gravité, à la force féminine inférieure ou à tout ce que le mental ou les croyances disent et l’âme se dilate et prend soin d’eux. Par amour. Un amour pur et vrai auquel les mères peuvent accéder avec la maternité. Et puis ils peuvent être éclairés, ne serait-ce que pour un instant.

C’est nous? Toi et moi, que faisons-nous maintenant? Allons-nous dans le désert, abandonnons-nous tout ce qui est matériel et devenons-nous des mendiants éclairés? Nous n’avons plus besoin de cela, nous n’avons plus besoin des sacrifices que les grands enseignants ont dû subir pour nous montrer la vérité. Nous pouvons simplement y arriver quotidiennement. À chaque choix, pensez: est-ce un choix d’esprit ou d’âme? Poser cette question au début sera difficile. Parce que l’esprit est tellement habitué à dicter les règles qu’il vous permettra de rester automatique. Commencez progressivement à séparer une chose de l’autre et de l’autre et de l’autre. Choisissez un objectif pour cela, je ne sais pas, quelque chose avec lequel vous avez des difficultés. Et comprenez, à l’intérieur de cela, quels sont les choix de l’ego et de l’âme. Votre profession est-elle un choix d’ego ou d’âme? Voulez-vous continuer à y travailler parce que vous aurez plus d’argent ou parce que cela vous rend vraiment heureux? Votre partenaire (mari, petit-ami, femme) est-il un choix d’ego ou d’âme? Êtes-vous avec lui parce qu’il est bon de montrer aux autres que vous n’êtes pas seul, parce qu’elle a de l’argent pour vous aider en cas de besoin? Ou pour un véritable amour qui vous fait vous sentir bien tous les jours de votre vie? Et l’amour que vous ressentez est-il un amour de la tête ou de l’âme?

Nous pouvons nous poser des millions de questions et, avec les réponses, commencer à nous comprendre. Comprenez de quel côté nos choix sont. Si vous commencez à réaliser que la plupart de vos choix viennent de l’esprit, commencez à repenser votre vie. Pourquoi vous n’êtes peut-être qu’une personne perdue dans le labyrinthe de l’esprit et non plus un être humain vivant pleinement. Apprendre, aimer, être soi-même. Arrêtez d’établir des normes, des croyances, des attitudes obstinées. Vous n’êtes pas venu avec une étiquette de nom sur votre poitrine, et lorsque vous partez, vous n’en prenez pas. C’est votre âme qui fait ce beau voyage, il va et vient dans le temps et l’espace pour que nous puissions apprendre à être éclairé.

Et si j’ai un désir d’âme, c’est que tout le monde, un jour, pourra y parvenir. Et chacun, chacun de vous et moi, a ce potentiel en nous. Crois juste!