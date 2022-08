Notre drapeau signifie que la mort arrive sur HBO Max en 2023

Les fans peuvent s’attendre à Notre drapeau signifie la mort de retour avec de tout nouveaux épisodes en 2023. Sur Twitter, le compte officiel de HBO Max a partagé une vidéo promotionnelle présentant le contenu à venir qui arrivera sur la plateforme de streaming à l’avenir. Cela inclut de nouvelles images d’émissions comme Le dernier d’entre nous, L’idoleet Successionbien qu’un coup d’œil à la saison 2 de Notre drapeau signifie la mort est également inclus. Le clip révèle également que la série reviendra « l’année prochaine ».

La première saison de Notre drapeau signifie la mort créée en mars de cette année. Bien qu’elle ait été bien accueillie, la nouvelle d’un renouvellement n’a pas été immédiate, car ce n’est qu’en juin que la saison 2 a été éclairée. Avant le renouvellement, le créateur de la série, David Jenkins, a déclaré au LA Times qu’il était heureux de voir autant de fans apprécier la série et qu’il avait hâte d’aller de l’avant dès qu’une commande de renouvellement serait entrée.

FILM VIDÉO DU JOUR

« C’est difficile de ne pas reprendre après ce qui s’est passé à la fin », a déclaré Jenkins. « C’est particulièrement difficile. J’espère qu’ils s’en sortiront. J’espère qu’ils voudront en faire plus. Je sais que tout le monde dans la série le veut. Juste pour continuer [social media] et voir la tendance pendant environ deux semaines semble irréel. C’est tellement gratifiant, même sans savoir si on est renouvelé, de voir que les gens ont autant aimé. »

À l’époque, la star de la série et productrice exécutive Taika Waititi a ajouté: « J’attends de le savoir aussi parce que tout est dans le cerveau de David. J’attends avec impatience, si et, espérons-le, quand nous irons à nouveau, pour voir ce temps quand ils sont à nouveau dans la même pièce ensemble. Toutes ces petites nuances et détails sociaux auxquels nous nous rapportons tous, je veux voir ce genre de choses. C’est comme l’ouverture de Graisse après leur aventure estivale. »

Notre drapeau signifie que la mort avance

HBO Max

Comme nous le savons maintenant, tout a fonctionné avec la reprise de HBO Max Notre drapeau signifie la mort pour la saison 2. Ce qui aurait aidé, ce sont les critiques élevées recueillies par la série, car l’émission a obtenu une nouvelle note de 92% sur Rotten Tomatoes. Le bouche à oreille a également aidé la série, car de plus en plus de téléspectateurs se connectant ont certainement aidé HBO Max à enfin donner le feu vert à la saison 2.

Notre drapeau signifie la mort étoiles Rhys Darby, Ewen Bremner, Joel Fry, Samson Kayo, Con O’Neill, Nathan Foad, Vico Ortiz, Kristian Nairn, Matthew Maher, Guz Khan, David Fane, Rory Kinnear et Taika Waititi. Vous pouvez trouver la première saison en streaming sur HBO Max. La saison 2 n’a pas encore de date de diffusion.