Notre-Dame de Paris, un trésor du XXIIe siècle au cœur du numérique

L’un des édifices les plus célèbres de la capitale parisienne, Notre-Dame de Paris se démarque des autres monuments par son architecture gothique. Il a même inspiré les plus grands auteurs et philosophes à l’instar de Victor Hugo ainsi que toute une génération d’artistes à l’exemple Louis Aragon, Edith Piaf, Henri Matisse. Au fil des ans, malgré quelques rénovations, ce patrimoine culturel n’a rien perdu de sa splendeur, attirant chaque année des millions de visiteurs de par le monde.

La cathédrale la plus visitée de France a également séduit les passionnés de cinéma. Ce n’est pas étonnant qu’elle ait été la scène de tournage de nombreux films classiques comme “Les frères Lumière”, “Si Paris nous était conté”, “Charade”, “Mortelle randonnée”, “Le Bossu de Notre Dame”, “Notre-Dame de Paris” ou encore “Quasimodo”.

Notre-Dame de Paris continue de marquer les générations à travers les films, les jeux vidéo et les documentaires comme “L’homme derrière Notre-Dame”. Il existe même aujourd’hui une application pour découvrir la cathédrale et ses tours, au plus grand plaisir des croyants, touristes, amoureux d’histoires et cultures.

Centre de la vie liturgique du diocèse

D’un autre part, Notre-Dame de Paris est le siège de l’évêque afin de présider la liturgie ou encore un endroit pour les célébrations sacrées. Celle-ci est aussi le centre de la vie liturgique du diocèse.

En parlant de liturgie, Holyart est un site de référence pour trouver tous les outils liturgiques dont vous avez besoin. C’est en effet une plateforme en ligne très recommandée pour commander des articles pour la célébration d’une messe. Le site propose des chasubles, des étoles liturgiques. On peut y trouver aussi d’autres objets comme la croix de Saint Benoît, les lampes de sanctuaire, la croix première communion, les voiles de lutrin et différents accessoires de bénédiction.

Une application destinée à Notre-Dame de Paris

Pour la petite histoire, le 15 avril 2019, Notre-Dame de Paris a pris feu; ce phénomène a beaucoup touché les paroissiens mais aussi la France entière.

À cause de la destruction de cette cathédrale de 70 mètres, il était impossible de visiter le monument en question. Afin de lui rendre hommage, l’éditeur Smartapps a mis en œuvre une nouvelle application Notre-Dame de Paris pour les appareils Android et Apple. Une occasion pour les touristes et les croyants de redécouvrir en toute facilité l’intérieur et l’extérieur du lieu de culte.

Cette application permet d’explorer Notre-Dame de Paris sous différents onglets en seulement quelques clics. Depuis un appareil, les internautes peuvent voir tous les points spécifiques de toutes les différentes parties de l’architecture grâce à l’onglet “Plans”. L’onglet “3D” permet de voir le bâtiment en 3 dimensions, c’est-à-dire de voir les parties qui ne sont pas faciles à visualiser à l’œil nu. Il y a aussi les onglets “Liste” et “Lexique” qui entrent plus en détail sur l’histoire de Notre-Dame avec explication de quelques termes techniques.

Notre-Dame de Paris immortalisée dans un documentaire

Suite à l’incident de 2019, plusieurs hommages ont été rendus à Notre-Dame. Targo, le premier média en réalité virtuelle, a produit un documentaire concernant la cathédrale, qui s’intitule “ L’homme derrière Notre-Dame” avec la participation de la chaîne Histoire de TF1.

Patrick Chauvet, l’un des illustres personnages du documentaire, évoque toute l’histoire et les secrets qui ont surtout rendu ce monument parisien en une fascination rayonnante qui l’a transformée en un phénomène mondial. Dans le reportage, Patrick Chauvet témoigne aussi de ses fonctions en tant que serveur de Dieu et en tant qu’homme appartenant à un monument de renom et connu à l’international.

Grâce à ce personnage, le spectateur a la chance de faire la découverte sur tous les recoins de la cathédrale tels que la sacristie, les tours ou encore les endroits qui sont inaccessibles au public mais qui pourront être visualisés grâce aux documentaires de réalité virtuelle. En outre, le documentaire évoque aussi les éléments qui ont disparu pendant l’incendie comme le clocher de la cathédrale, ou encore les objets qui sont restés intacts comme l’orgue de Notre-Dame. Toutefois, Patrick Chauvet raconte le fait qu’il travaille dur pour trouver des fonds afin de mettre la cathédrale en bon état.

Les plus beaux trésors de Notre-Dame de Paris

D’une part, Notre-Dame de Paris détient aussi les plus beaux trésors marquants de l’histoire de l’Evangile. Certains de ces trésors ont pu être sauvés de l’incendie comme la Sainte-Couronne d’épines, la tunique de Saint-Louis, la flèche et le coq, les trois grandes rosaces, le Bourdon du beffroi sud et autres. Ces éléments importants sont actuellement placés au Louvre.