“Notre application bannie sans preuves du Google Play Store”: l’explosion des développeurs italiens

Leur dernier jeu de quiz pour smartphones allait bien sur le Google Play Store, jusqu’à ce que la maison Mountain View l’ait enlevé de force de sa boutique digitale en les mettant à genoux: c’est l’histoire des développeurs de Nigmatics, une startup basée en Sicile et en Campanie qui tente en vain depuis des semaines de remettre son application en ligne afin de ne pas être contrainte de fermer ses portes. Le premier appel à l’aide a été lancé il y a quelques jours par le numéro un de l’entreprise, Giuseppe Gullo, avec une publication sur Medium. Aujourd’hui, il a raconté son histoire à Fanpage.it.

L’histoire de l’application

«Entre avril et juillet, nous avons conçu et développé Quiz de football, un jeu basé sur des questions de football et jouable en mode multijoueur. Dans le jeu, vous pouvez défier des amis et des étrangers en utilisant une monnaie numérique dont l’achat récompense les développeurs pour leur travail. Le jeu avait très bien commencé, il avait atteint 3300 utilisateurs en Italie en 5 jours, mais le 4 août, j’ai vérifié les e-mails et vu un e-mail de Google m’informant que le jeu avait été supprimé du Play Store, car selon ils avaient violé le leur règles de contenu répétitives; en bref, l’accusation était que notre jeu avait été copié en tout ou en partie par d’autres applications. Nous avons ouvert un litige en expliquant avec notre interlocuteur, et au bout de 3 jours on nous a dit que le jeu pourrait être republié“.

Depuis lors, cependant, le Soccer Quiz il n’a plus jamais revu la lumière sur Play Store.

“Peu de temps après, nous avons reçu un autre e-mail de Google expliquant que le jeu enfreignait désormais un autre paragraphe du règlement, celui sur simulation de jeu, et qu’il était nécessaire de mettre à jour la description à cet effet pour qu’elle soit publiée. Nous avons accepté les conditions par Google, même si notre titre est un simple quiz et que le hasard n’a rien à voir avec les achats qui y sont effectués: nous avions simplement besoin de Soccer Quiz pour revenir en ligne. Ça n’a pas aidé à rien: quelques jours plus tard, l’entreprise a recommencé à accuser notre application d’avoir été copiée par d’autres ».

“Il n’y a pas de preuve”

Les développeurs ont demandé à plusieurs reprises des preuves sur la base des réclamations de Google, afin d’éventuellement réparer des violations involontaires ou expliquer à leur interlocuteur le sens et le but de l’application, mais dans les e-mails publiés par Gullo dans son intervention sur Medium, cette demande n’est pas satisfaite. L’équipe soupçonne que le dossier d’infraction a été ouvert et traité automatiquement: “Je pense que c’est une erreur dans l’algorithme de Google et que le représentant du support technique qui nous a écrit n’était pas une personne réelle. Tout le monde, en regardant les écrans de jeu et en comprenant comment cela fonctionne, comprendrait qu’il s’agit d’un matériel original et que à l’intérieur, il n’y a rien de lié au jeu ».

Cependant, après le dernier échange signalé, les e-mails de l’équipe Nigmatica n’ont plus reçu de réponse et l’entreprise s’est retrouvée dans une situation complexe. D’une part, forcer la republication de l’application sur le Play Store pourrait conduire à un autre litige ce qui compromettrait également le statut futur du développeur dans le magasin numérique. D’un autre côté, Gullo continue, “Nous ne pouvons pas nous permettre d’abandonner Soccer Quiz. Nous sommes une équipe de 8 personnes qui comptaient sur les bénéfices de cette application et nous ne sommes pas en mesure de repartir de zéro avec un nouveau projet.”

Déjà autrefois Gullo s’était retrouvé sur une trajectoire de collision avec le système de gestion des applications du Google Play Store: en 2017, sa précédente startup avait publié Le Seigneur des énigmes, un jeu d’énigmes qui, après le premier million de téléchargements, avait été temporairement supprimé du magasin numérique. «Au bout de quelques semaines, le malentendu a été résolu, mais les jours d’inaction du Play Store ont endommagé la réputation et le classement de l’application, avec un impact significatif sur les revenus de l’entreprise qui a ensuite fermé ses portes. à l’époque c’était juste moi et mon partenaire dans l’entreprise, mais maintenant je suis là d’autres personnes aussi qui dépendent de nous et nous ont donné toute leur confiance: nous sommes déterminés à ne pas mettre fin à l’affaire ainsi. »