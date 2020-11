Notorious BIG, Depeche Mode et Nine Inch Nails intronisés au Temple de la renommée du rock and roll 2020 | 45S

Samedi dernier, 7 novembre, la célébration annuelle de la Temple de la renommée du rock and roll. Cette édition 2020 a été diffusée en direct sur la chaîne de télévision HBO en raison de la pandémie causée par COVID-19, empêchant la cérémonie de se dérouler en personne.

Cela n’a toutefois pas empêché, comme chaque année, de nouveaux artistes sont inclus dans ce prestigieux musée, fondé avec l’intention de rendre hommage aux plus grands musiciens et groupes de toute l’histoire.

Cette année c’était au tour de rendre hommage et reconnaissance au groupe pop Mode Depeche, au groupe de rock industriel Ongles de neuf pouces et le rappeur Le notoire BIG. L’inclusion de ce dernier montre l’intérêt d’inclure des artistes rap et hip hop avec une grande expérience dans le salon, bien que ne faisant pas partie du conglomérat rocheux.

Notorius BIG, aujourd’hui décédé, rejoint d’autres artistes du genre en faisant partie de ce musée en tant que Exécutez DMC, The Beasti Boys, NWA et Tupac. Le rappeur a été honoré par l’un de ses fils, qui n’a pas hésité à souligner l’importance de son père dans la scène rap américaine des années 90.

«Notre père était l’un des pères fondateurs du hip-hop. Il a contribué à révolutionner ce qui était une jeune forme d’art pour la communauté noire et le monde. C’est un honneur pour moi de partager votre nom et votre dévouement à la musique, à la créativité, à l’expression de soi et à la liberté des Noirs noirs. Je t’aime Meemaw. Merci de nous avoir montré qui était Christopher Wallace en tant que fils, ami, poète, artiste et père. Nous vous aimons Meemaw. Nous t’aimons papa. Brooklyn, nous l’avons fait! « CJ Wallace fils de Notorious Big

Depeche Mode et Nine Inch Nails

Les membres de Depeche Mode et Nine Inch Neils ont également remercié pour son introduction. Ceux-ci, à travers un lien par appel vidéo, n’ont pas hésité à remercier l’hommage rendu et à montrer leur bonheur pour ladite reconnaissance.

Découvrez les vidéos de la cérémonie ci-dessous: