Notification de lettre numérique dans l’application DHL : comment la configurer

Laissez-vous informer des lettres qui arriveront bientôt dans votre boîte aux lettres. L’annonce par lettre numérique le permet. Voici comment vous le configurez dans Post & DHL App.

Par Sven Wernicke

Avec une nouvelle fonction, vous pouvez savoir quelles lettres le facteur apporte avant la livraison. L’application Post & DHL et votre boîte de réception e-mail de GMX ou Web.de ont récemment reçu des notifications préalables de lettres, y compris des photos d’enveloppe et même des copies numériques du contenu. L’annonce de la lettre numérique est gratuite. Cependant, vous devez l’activer.

Configurez la notification par lettre numérique dans l’application DHL – voici comment cela fonctionne

Vous avez besoin de deux choses pour annoncer la lettre : l’application Post & DHL pour iOS ou Android et un compte client DHL. La meilleure façon de créer le second est sur le site Web de DHL.

Une configuration de l’application DHL est également nécessaire :

Démarrez l’application et connectez-vous avec les données de votre compte client. Sélectionnez l’élément de menu « Suivre » et appuyez sur « Notification par lettre » en haut à droite. Vérifiez vos données et appuyez sur « Soumettre l’adresse ». Confirmez l’inscription avec « Réserver la notification de la lettre ».

Important: Après avoir enregistré le compte client, vous recevrez une lettre pour vérifier votre adresse postale quelques jours plus tard. Le code de confirmation contenu est nécessaire pour que vous puissiez utiliser l’annonce de la lettre. Après avoir saisi le code dans l’application sous « Plus > Réception de colis et de courrier ou Suivi > Notification de courrier », il faut environ un jour avant que la fonction ne soit disponible.

Utiliser la notification par lettre numérique sans application

La notification par lettre fonctionne également sans l’application Post & DHL. Alors laissez-vous informer par e-mail. Un compte e-mail avec les fournisseurs GMX ou WEB.de est nécessaire. L’avantage est que vous obtenez également une copie numérique du contenu de la lettre. La configuration est par ailleurs similaire :

Connectez-vous à GMX sur https://www.gmx.net/brief ou à WEB.de sur https://www.web.de/brief avec vos données d’accès. Sélectionnez l’élément « Activer la notification par courrier » et confirmez votre adresse postale actuelle. Complétez l’enregistrement et demandez une lettre TAN à Deutsche Post.

Après quelques jours, une lettre avec un code de confirmation devrait arriver, que vous pouvez entrer sur https://www.gmx.net/brief ou https://www.web.de/brief ou scanner sous la forme d’un QR code sur votre smartphone.

Pointe: Vous pouvez également utiliser la notification par lettre numérique avec le compte E-Post. Après vous être inscrit gratuitement sur https://portal.epost.de/rip/registrations/create/basic, vous devez également confirmer votre adresse personnelle ici. C’est le seul moyen de recevoir des annonces avec une copie numérique de la lettre directement dans votre boîte aux lettres.

Pour quelles lettres puis-je recevoir une notification par courrier ?

Si tante Erna envoie une carte postale de ses vacances dans la mer Baltique, vous ne recevrez probablement pas de lettre numérique de sa part. Une exigence est qu’une lettre doit passer par le processus de tri entièrement automatisé de la Poste. C’est le seul moyen de scanner des adresses précises et de prendre des photos. Les documents provenant d’ordres de livraison postaux (de la commune, de la ville ou du tribunal de district) ou les lettres avec des adresses manuscrites ne peuvent pas être inclus ici.

La notification par lettre numérique est gratuite pour vous, mais pas nécessairement pour l’expéditeur. Il est donc difficile de prédire la fréquence à laquelle vous recevrez des lettres via l’application ou par e-mail. Cela dépend principalement si, par exemple, les entreprises veulent utiliser ce service.

Comment fonctionne l’annonce par lettre numérique ?

Excitant : avant même que la lettre n’arrive chez vous, elle sera idéalement à votre disposition des heures à l’avance. Ce n’est pas sorcier – les processus modernes fonctionnent en arrière-plan. Avec le tri automatique, les machines de tri des centres de courrier génèrent des images du côté adresse des enveloppes. Ces photos sont utilisées pour vous les envoyer dans le cadre de l’annonce de la lettre numérique.

Les lettres n’ont pas besoin d’être ouvertes pour révéler le contenu des lettres. Les expéditeurs fournissent les variantes numériques que la poste vous transmet – avant que le facteur ne livre la lettre.

Il va sans dire que la protection des données joue un rôle majeur pour Deutsche Post et DHL.

Se désabonner de la notification par lettre numérique

Fatigué de l’annonce de la lettre numérique? Se désabonner. Et ça va comme ça:

Désactiver dans l’app Post & DHL sous : « Plus > Réception de colis et de lettres > Réception de lettre > Notification de lettre ».

Pour GMX et WEB.de dans le navigateur et l’application : dans la boîte aux lettres sous « Désactiver la notification par courrier »

résumé