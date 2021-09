Notice rouge : première bande-annonce de l’ambitieuse production de Netflix

Ryan Reynolds, Gal Gadot et Dwayne Johnson sont trois des acteurs les plus réussis et les plus recherchés aujourd’hui. premier aperçu de ce qui pourrait être l’une des productions les plus ambitieuses du service de streaming.

« Red Notice » est présenté comme un film d’action palpitant dans lequel un agent du FBI, un voleur d’art et un escroc se croisent dans un réseau d’espionnage international complexe. Un scénario qui, malgré les différences apparentes dans leurs objectifs, doit fonctionner ensemble, présentant pour la première fois Reynolds, Gadot et Johnson ensemble à l’écran.

Netflix a réussi à présenter quelques productions intéressantes dans son catalogue depuis le début de 2021. De « Army of the Dead », le nouveau film avec lequel Zach Snyder a jeté les bases d’une nouvelle franchise sur le service de streaming à « Fear Street », Trilogie d’horreur pour adolescents inspirée de la franchise littéraire de RL Stine.

« Red Notice » est le nouveau film réalisé par Rawson Marshall Thurber, avec qui Johnson a déjà collaboré en 2016 avec « Central Intelligence » et « Skyscraper » en 2018. Lors d’un entretien avec Variety, Scott Stuber, directeur de Netflix, a souligné que des films comme ce sont eux qui maintiennent l’entreprise en vie. « Nous devons être plus cohérents pour rendre ces films plus pertinents sur le plan culturel et les mettre dans l’air du temps », a-t-il déclaré.

Selon Stuber, l’objectif est que Netflix intègre ses films originaux aux conversations informelles des gens dans leur vie quotidienne. Un travail qu’ils ont réussi à effectuer, mais pas de manière totalement cohérente. Jusqu’à présent, « Red Notice » n’a pas de date de sortie officielle dans le catalogue du service de streaming.