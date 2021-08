Notice rouge : le film de Gal Gadot a une date de sortie

Ils l’appellent le plus grand film de l’histoire de Netflix. Et ce n’est pas une exagération : il sera joué par de grandes figures, il aura un budget supérieur à 200 millions de dollars et il a déjà tous les utilisateurs impatients de sa première. Il est évident que les lancements de la plateforme Diffusion sont déjà à la hauteur des films que l’on peut voir en salles cinéma. Deux mondes qui coexistent et qui se renforcent à chaque fois.







Cela a déjà été démontré par de grands réalisateurs comme David Fincher avec homme, Martin Scorsese avec L’Irlandais ou Alfonso Cuarón avec Rome: Les films sur la plateforme Red N sont là pour rester. Et à chaque fois, les enjeux sont plus importants. Dans ce cas, ce sera avec Avis rouge qui aura sa première mondiale très bientôt et qui mettra en vedette rien de moins que Dwayne Johnson, Ryan Reynolds et Gal gadot.

son synopsis l’officier lit : « Une alerte rouge émise par le Interpol est une publicité mondiale pour traquer et capturer les plus recherchés au monde”. Et complétez : « Mais quand un braquage audacieux rassemble le principal profileur de la FBI (Johnson) et deux les criminels rivaux (Gadot et Reynolds)”. Le casting sera également complété par Ritu Arya, Chris Diamantopoulos, Ivan Mbakop, Vincenzo Amato, Christopher Cocke, Rafael Petardi, Jay Romero, Jeramie Julian, Seth Michaels, Robert Tinsley, MWW Michael Wilkerson et Melissa Kennemore.

Gal Gadot s’est démarquée en jouant dans Wonder Woman (Warner Bros).



D’autre part, la direction et le script seront en charge de Rawson Marshall Thurber, responsable de films comme Dodgeball : une véritable histoire d’outsider, nous sommes les meuniers, Central Intelligence et Gratte-ciel. Avec l’annonce officielle des prochaines sorties de Netflix, il a été possible d’observer dans la liste à Avis rouge, qui arrivera sur le quai le prochain 19 novembre.

Ce n’est pas le seul film ambitieux que le protagoniste de Wonder Woman aura à votre agenda. Sous la direction de Tom Harper, l’actrice s’apprête également à tourner le film au Royaume-Uni Cœur de pierre. Bien qu’il soit disponible sur Netflix, le film sera coproduit avec Skydance Media et Pilot Wave. Le scénario sera également de Grag Rucka et Allison Schoroeder. Une belle année pour cette comédienne qui mène depuis une décennie des projets de plus en plus extraordinaires.