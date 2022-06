Nothing Phone (1) sera initialement vendu via un système d’invitation dans la plupart des pays, ne sera pas du tout vendu aux États-Unis

23 juin 2022 15:19:22 IST

Il existe de nombreuses similitudes entre la façon dont Carl Pei exploite sa nouvelle entreprise Nothing Company et son entreprise précédente, OnePlus. Pour commencer, les premiers smartphones de ces deux fabricants étaient immenses autour d’eux.

Rien n’a lancé une campagne de teasers de type OnePlus pour son prochain Phone (1)révélant de petites (ou grandes) bribes d’informations ici et là tous les deux jours, garantissant qu’elles restent dans le cycle de l’actualité pendant des semaines.

Une autre similitude entre les premiers jours de OnePlus et Nothing Company est que leur premier appareil sera vendu via un système d’invitation au moins dans un certain nombre de pays au départ.

Aimez-le ou détestez-le, il était indéniablement unique lorsqu’il a fait ses débuts avec le OnePlus One, et le Nothing Phone (1) sera « initialement » vendu sur invitation uniquement. Dites ce que vous voulez, mais Carl Pei est l’un des meilleurs spécialistes du marketing et créateurs de battage médiatique dans l’espace mobile.

Le système d’invitation permettra apparemment Rien pour vendre ses produits plus vite car il n’attendra pas d’avoir accumulé beaucoup de téléphones en stock pour commencer à les expédier. Il s’assurera également que les premières personnes qui obtiennent un Téléphone (1) soient celles « de la communauté », les « personnes qui le méritent le plus ». Une fois « heureux », l’entreprise est « plus qu’heureuse de s’ouvrir plus largement ».

Par ailleurs, Nothing Phone (1) ne sera pas lancé aux États-Unis. Aucun transporteur nord-américain ne figurait sur la liste prise en charge que nous avons vue hier lorsque 100 unités en édition limitée ont été mises aux enchères.

Voici ce que l’entreprise avait à dire : « Bien que nous aimerions proposer le téléphone (1) à l’ensemble de la communauté dans le monde, nous nous concentrons sur les marchés nationaux, y compris le Royaume-Uni et l’Europe, où nous avons de solides partenariats avec principaux transporteurs locaux. Comme vous le savez, il faut beaucoup pour lancer un smartphone, de la prise en charge du combiné par les technologies cellulaires du pays aux partenariats avec les opérateurs et à la réglementation locale, et comme nous sommes encore une jeune marque, nous devons être stratégiques à ce sujet.

Nothing Company prévoit de lancer un smartphone aux États-Unis dans le futur. Cependant, il devra d’abord embarquer au moins un grand transporteur. Le OnePlus de Carl Pei l’avait déjà fait. OnePlus 6 a été le premier de son ancienne société à être vendu aux États-Unis et au Canada.

