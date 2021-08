Notez la date du DC Fandome 2021 car il est très chargé de tout

Accrochez-vous à la chaise avec tout ce qui arrive en octobre. Et au passage, signalez la date du DC Fandome 2021 où ils seront diffusés.

La pandémie nous a laissé beaucoup de mauvaises choses, nous n’allons pas minimiser son impact. Mais on ne peut nier qu’il a accéléré bien des choses qui se faisaient petit à petit. Parmi eux, la célébration d’événements en ligne pour un public majoritaire et fan. Eh bien, notez le jour et l’heure car nous avons déjà la date du DC Fandome 2021, le deuxième volet de cet événement pour les fans de, bien sûr, DC.

La fête d’entreprise sera 16 octobre prochain à partir de 19h00, heure de la péninsule espagnole. A partir de ce moment, nous verrons un défilé de titres, films, jeux et séries liés à DC que nous aurons rarement l’occasion de voir ensemble. Un vrai monstre en termes de quantité de contenu. Nous déciderons de la qualité à ce moment-là.

L’événement comprendra également la sortie de plus de 300 bandes dessinées et romans graphiques sur DC Universe Infinite qui seront entièrement gratuits à lire. Ce sera le point de départ de la publication hebdomadaire de Flashpoint, Injustice: Gods Among Us and The Sandman.

Le DC Fandome 2021 peut être suivi depuis leur site internet et ils donneront bientôt un peu plus d’informations à ce sujet. Mais avec ce qu’ils ont déjà commenté… il y a beaucoup à attendre.

Un « petit » aperçu de ce qui nous attend

Pour vous donner une idée, côté cinéma, l’univers DC va nous laisser voir

remorque de Le Batman

avance de Adam noir

avance de Éclat

premier aperçu de Aquaman et le royaume perdu

premier aperçu de Shazam ! La fureur des dieux

Annonce de Injustice , le nouveau film d’animation basé sur les jeux

, le nouveau film d’animation basé sur les jeux affiche et images de Catwoman : Traquée (film d’animation)

Si nous nous référons aux séries, nous avons

avance de Batwoman

avance de Le flash

avance de Superman et Loïs

avance de Dent sucrée

hommage à la fin de la série Super Girl

regarde d’abord Naomi

aperçu du prochain épisode de Fille des étoiles

avance de Pacificateur (HBO Max)

(HBO Max) avance de DMZ (HBO Max)

(HBO Max) avance de Titans (HBO Max)

(HBO Max) avance de Patrouille du destin (HBO Max)

(HBO Max) Annonce de Aquaman : Roi de l’Atlantide (série animée)

(série animée) avance de Harley reine (série animée)

(série animée) avance de Jeune justice : Fantômes (série animée… et attention, avec spoilers si vous n’êtes pas à jour)

Côté jeux, on en verra enfin deux que l’on attendait depuis longtemps. Bien sûr, notez qu’ils les définissent comme de « nouvelles données », donc ils ne confirment pas qu’il y a une bande-annonce ou un gameplay. Mais au moins ils en parleront.

L’événement n’est pas qu’à l’écran (petit, grand ou console), nous aurons donc aussi un temps dédié à la base de tout DC : la partie éditoriale :

présentation de trois nouveaux livres de Wonder Woman : Wonder Woman Historia, la Nubie et les Amazones et les Femmes Merveilleuses du Monde

: Wonder Woman Historia, la Nubie et les Amazones et les Femmes Merveilleuses du Monde avance de Batman et Fortnite

de nouvelles informations de Batman : État de la peur

de nouvelles informations de Couverture noire

de nouvelles informations de Univers jalon

Oh, et ils ont également confirmé que la partie la plus familière de DC aura également son coin. Nous aurons le DC Kids Fandome où nous verrons

avance de Roues de chauve-souris

avance de DC Super Hero Girls

avance de Teen Titans Go! (Appeler cette série « enfantine » c’est la discréditer, coupable)

Si avec cela nous n’en avons pas assez, il est possible qu’il n’y ait rien au monde qui satisfasse les fans.