Notes sur l’artificialité de l’expérience

Doit-on repenser les systèmes d’expérience dans les jeux vidéo?

Je pense qu’il est normal de tout repenser, au moins jusqu’à un point sain pour soi-même, car cela peut être une pratique problématique si elle nous fait remettre en question nos valeurs chaque week-end; mais ne m’écoutez pas, je devrais repenser cette croyance. Je dois l’avouer. Je suis un enfant de Nintendo. Eh bien, je suis allé. Maintenant, je ne suis pas exactement un fanatique qui défend à cape et à Master Sword tout ce que la société japonaise fait ces derniers temps (politiques qui pourraient être de plus en plus remises en question). Là où je veux aller avec ce positionnement, c’est qu’avant d’être passionné par les jeux vidéo, j’étais passionné Pokémon (franchise sur laquelle une décision récente peut également être discutée).

Qu’entend-on par expérience?

Mon premier contact main dans la main avec la saga a été avec Pokémon: Version Diamant, J’ai un jeu que j’ai dévoré avec mon frère en utilisant uniquement Infernape mais, encore une fois, c’est une autre histoire. A cette époque j’avais 5 ans et sa mécanique me pénétrait d’une manière que je croyais comprendre que tous les jeux vidéo « combats au tour par tour » fonctionnaient comme ça ou de manière similaire. La franchise Game Freak est en fait une révision du JRPG des monstres adaptée à tous les publics, simplifiée et animée de performances et d’histoires divertissantes mais engageantes.

L’un de ses mécanismes les plus célèbres est le phénomène de l’évolution, le processus par lequel une créature / personnage atteint une forme supérieure dans laquelle ses caractéristiques et ses capacités varient ou augmentent. Pour moi, c’est qu’un monstre est passé de sa phase infantile à sa phase adulte en passant par une étape de puberté (parfois). Pour que cet événement se produise, le personnage doit avoir atteint un « NIVEAU » concret et aura atteint cet objectif en chérissant « POINTS D’EXPÉRIENCE ». Quelle a été ma surprise quand, des années plus tard, dans une cartouche pirate j’ai essayé Dragon Quest IX: Sentinelles du firmament.

J’ai compris qu’il se passait quelque chose, j’ai découvert le progrès comme un concept jouable qui peut être extrapolé à différents jeux.

Que doit impliquer le progrès?

Sans entrer dans l’étude très intéressante des parties qui devraient constituer un RPG, le progrès est un concept implanté dans ce genre et presque intrinsèquement dans les jeux vidéo. L’impression de changement, le passage d’un état A à un B est inhérent à la notion de jeu vidéo traditionnel né dans l’arcade: partir de zéro et finir par avoir acquis des points: développement, profit. En fait, nous n’avons pas besoin de bouger beaucoup plus dans le temps pour clarifier la thèse de cet article: jouer est le vrai progrès, pas les points d’expérience.

Reprenons le concept d’évolution, qu’est-ce que c’est? Contournant le sens darwinien, le premier sens du Dictionnaire de la RAE est:

Le développement et le progrès sont ce que nous ressentons en tant que personnes lorsque nous consacrons du temps et des efforts à une activité. En consacrant du désir et de l’énergie à jouer du piano, nous finirons sûrement par le maîtriser: si nous étudions un peu tous les jours, nous acquerrons une habitude d’étude qui nous aidera à faire face à notre carrière; Avec une alimentation appropriée, si nous allons régulièrement au gymnase chaque semaine, nos muscles deviendront progressivement plus forts, mais dans aucun de ces cas, nous n’aurons une barre sous la tête qui nous indique combien il nous reste pour atteindre notre objectif.

Les systèmes d’expérience sont la mécanisation du progrès et de l’apprentissage. C’est un placebo que le jeu nous donne pour que l’on pense avancer quand, dans certains cas, le défi est généralement linéaire ou sa difficulté n’a pas grand-chose à voir avec notre niveau puisque l’adversaire a également vu le leur augmenter. Ce « développement personnel » est ce que, en tant que joueurs, nous devrions vivre en passant un nombre indéterminé d’heures à jouer à un jeu vidéo, en améliorant nos compétences. Le problème est que cela se produit rarement parallèlement au développement de notre personnage.

À propos des arbres de compétences

J’ai décidé d’écrire ceci en voyant un gameplay de Cyberpunk 2077, un jeu indépendant qui surprend par son optimisation sur toutes les plateformes. Honnêtement, je n’ai pas beaucoup approfondi ses mécanismes d’expérience, mais il semble utiliser « l’arbre de compétences » typique mâché. Je déteste l’arbre des compétences et je n’avais pas craqué pour le ridicule jusqu’à ce que je le voie dans le jeu CD Projekt RED. Dans Spider-Man de Marvel vous pouvez aller vous balancer autour de New York en faisant des roues de charrette (qui donnent des points d’expérience) et soudainement … PUM! Grâce aux points que vous aviez accumulés grâce au swing, vous avez désormais la possibilité d’entrer dans votre arbre de compétences et d’accéder à un combo plus long!

Si je comprends bien, la mécanique de l’arbre de compétences provient plus des jeux de rôle que du monde du jeu vidéo, mais ils existent depuis En être loin (tireur) jusqu’à Dieu de la guerre (hack ‘n’ slash) … et personnellement je trouve ça ennuyeux. Je sais que l’art ne doit pas essayer de l’imiter, mais cela ne fonctionne pas de cette façon. La vie ne fonctionne pas comme ça. L’expérience n’est pas l’économie. Vous ne pouvez pas enregistrer l’apprentissage ou réserver des leçons quand cela vous convient. Vous n’acquérez pas une nouvelle capacité en appuyant sur un bouton et en le maintenant enfoncé et en dépensant des points factices dessus. Il s’apprend avec l’usage, avec les circonstances et de manière organique et invisible. L’expérience n’est pas quantifiable; Je comprends que, archaiquement, nous essayons de mesurer tous les attributs d’un personnage pour simuler le contrôle sur lui, mais nous devons le laisser derrière. Des mondes aussi apparemment réalistes que ceux de Cyberpunk 2077 ou Dieu de la guerre (il redémarrer PS4) sont cassés au moment où vous entrez dans un menu pour débloquer un nouveau «pouvoir» pour votre personnage.

Toutefois, Dans ce dernier opus, Kratos apprend beaucoup plus à un niveau personnel qu’à un niveau jouable. Dieu de la guerre Il en est très conscient (bien qu’il ait aussi son petit arbre de compétences) et permet un parallèle entre la mécanique de combat et l’argument: la hache est une arme féroce, mais elle sert aussi à abattre les arbres qui chauffent la maison ou sont le fondation de votre maison. De plus, il est toujours accroché à l’Omega sur le dos de Kratos comme symbole que ce qu’il a fait dans le passé, aussi terrible soit-il, peut être utilisé pour construire quelque chose de nouveau.

SPOILER DE Dieu de la guerre Lorsque nous récupérons les épées du chaos, ce n’est pas parce que nous avons accumulé de nombreux points d’expérience, mais parce que l’histoire l’exige nécessitant un combat Kratos beaucoup plus violent et sauvage.

Cette progression se produit alors à trois niveaux: le niveau personnel de Kratos, le niveau jouable de God of War et le niveau personnel du joueur, qui profite non seulement d’une expérience jouable plus riche, mais aussi vous consommez une histoire de qualité qui ne peut être racontée ainsi que dans un jeu vidéo. Cela ne se produit pas lorsque nous activons la furtivité Skyrim ou nous augmentons la capacité de notre lance-toile en Spider-Man de Marvel.

Le sujet de l’expérience et la mécanisation des apprentissages est un sujet qui m’intéresse particulièrement. Le cas de la saga Final Fantasy et sa révision constante (le système des sujets de VII n’a rien à voir avec le plateau des sphères de X ou les métiers en II) est pleine d’espoir et stimulante. J’avoue que c’est peut-être mon problème. Mais, même si j’apprécie presque tous les jeux que j’ai mentionnés dans cet article (j’ai giflé 60 dollars pour Miles Morales), je pense toujours que le véritable progrès devrait être dans le joueur et, s’il n’est pas apprécié, en supprimant les capacités disponibles et les processus d’apprentissage faux et bon marché de certains jeux cessent de paraître amusants; peut-être qu’ils ne nous donnent pas autant que nous le pensions. Mais, vraiment, continuons à profiter et à apprendre de cet art; ce n’est que mon avis, qui pourrait également être reconsidéré.