Notes de test – Légendes Pokémon: Arceus reçoit les meilleures notes

Légendes Pokémon : Arceus à venir cette semaine et aujourd’hui, l’embargo sur les révisions est tombé. Les premières notes internationales montrent qu’on a bien évidemment affaire à un véritable point fort de la Nintendo Switch.

Pokémon Legends : Arceus – les 1ers tests et avis sont enthousiastes

C’est de cela qu’il s’agit : Pokémon Legends : Arceus arrive après-demain, 28 janvier pour le Commutateur Nintendo. Le jeu est bien plus que ça éléments du monde ouvert que ses prédécesseurs et rappelé par nouvelle mécanique de capture parfois même correctement RPG d’action. Seuls les graphismes laissent à désirer, mais cela n’enlève évidemment rien au plaisir du jeu.

Les premières évaluations sont excellentes : L’embargo sur les révisions a été levé depuis cet après-midi. Ainsi, les premiers tests de « Pokémon Legends : Arceus » arrivent progressivement sur les sites d’agrégateurs d’avis tels que Metacritic et OpenCritic. Au moins on peut faire ça tendance générale lire, même si tel valeurs numériques sûr toujours déguster avec prudence sont.

La presse spécialisée semble d’accord : La plupart des critiques attestent que « Pokémon Legends: Arceus » a enfin secoué à nouveau la série de jeux et le formule bien connue avec des innovations sympas. Jack Rear de Telegraph qualifie Arceus de « meilleur jeu Pokémon depuis des décennies », et Adam Cook a même écrit pour God is a Geek que Pokémon Legends: Arceus pourrait être le « meilleur jeu Pokémon jamais créé ».

OpenCritic : Note moyenne actuelle de 85

: Note moyenne actuelle de 85 Métacritique: Méta score actuel de 86

Tout autour il semble personne au graphique troublant, même s’il est bien sûr souvent cité comme peu convaincant. Le Telegraph attribue 100 points, Areajugones 92, tout comme GamePro. GamesRadar lui attribue 4,5 étoiles sur 5 et Nintendo Life lui attribue 9 sur 10. Seul IGN Italie semble être une valeur aberranteil y a Pokémon Legends: Arceus seulement 5 points sur 10car c’était une occasion manquée et une déception.