Notes de mise à jour Fortnite v15.40 | Date de sortie, heure de sortie

La Saint-Valentin est maintenant passée, et Epic a quelque chose d’incroyable dans ses manches, selon les fuyards. Tout ce que nous savons, c’est que quelques LTM populaires reviennent, et une arme que les fans adorent n’est pas voûtée.

Mettre à jour la date et l’heure de sortie

Le Fortnite Le patch 15.40 a été officiellement annoncé et sera publié le 16 février à 3 heures du matin (heure de Paris).

Temps d’arrêt du serveur

Le temps d’arrêt pour cela Fortnite La mise à jour commencera à 3 h du matin (9 h UTC) et se terminera vers 6 h du matin (12 h UTC), bien que cela puisse varier en fonction de la rapidité avec laquelle Epic peut télécharger le correctif. En d’autres termes, n’attendez pas, même si vous êtes impatient de jouer!

Notes de mise à jour officielles 15.40

Epic n’a pas envoyé de notes de mise à jour officielles aux créateurs de contenu cette semaine, car cette mise à jour est de petite taille. La seule information dont nous disposons est la suivante: Fortnite Statut tweeté.

Toc Toc. 🚪 La mise à jour v15.40 est prévue pour le 16 février. Le temps d’arrêt pour la mise à jour commencera à env. 4 h HE (9 h UTC). pic.twitter.com/W54TynVlZQ – Statut Fortnite (@FortniteStatus) 15 février 2021

Tout ce que nous savons, ce sont quelques choses à propos de ce prochain patch.

Soufflez avec un favori sans voûte!

Du plaisir pour toute l’équipe! Les personnages auront plus d’exotiques en stock pour les alliés (ou ennemis) à acquérir.

LTMs à venir: Air Royale + Le sol est en lave

Ajuster le niveau de détail de l’objet / de la construction dans le mode PC Perf alpha Remarque: avec la mise à jour v15.40, nous supprimerons les ressources et accessoires inédits qui sont actuellement utilisés dans certains îlots Creative.

Favoris non voûtés

Cela pourrait vraiment vouloir dire n’importe quoi, mais les mots Blast Back sont un indice massif. Avec la sortie du nouveau lanceur Exotic Quad, qui a assez de boom pour son argent, nous pensons que quelque chose de plus explosif fera son retour.

En outre, c’est un favori des fans en voûte, donc ce sera quelque chose de très populaire. Mais pour tout ce que nous savons, il pourrait même s’agir d’un fusil de chasse auquel ils font référence! Nous en saurons plus lorsque le patch sera disponible!

LTM: Air Royale et Floor is Lava

Deux modes à durée limitée font un retour pour 15,40!

Air Royale était extrêmement populaire lors de son lancement, et maintenant, vous serez heureux d’apprendre qu’il est de retour! Serez-vous le dernier à voler?

Montez à bord d’un Stormwing et envolez-vous dans le ciel dans ce mode au rythme effréné où les joueurs se battent pour être le dernier à voler!

The Floor is Lava a toujours été populaire, en particulier lorsque le skin TheGrefg est sorti, et son LTM préféré, The Flood is Lava, est revenu il n’y a pas si longtemps. Mais hélas, c’est de retour!

De la lave dangereuse monte progressivement des parties les plus basses de la carte. Pillez rapidement, rassemblez des matériaux, puis commencez à construire pour rester à l’écart de la lave!

Corrections de bogues Fortnite 15.40

Voici la liste complète des corrections de bogues à venir dans la v15.40:

Général

Nombre total de barres apparaissant comme «0» dans un match.

Les pièces d’XP violettes disparaissent lorsqu’elles sont traversées (sans accorder d’XP).

Le matchmaking ne démarre pas si un joueur non préparé part tôt.

Mode Creative

Les cabines téléphoniques ne respectent pas les paramètres de l’île lorsque les joueurs changent de tenue.

Sauver le monde