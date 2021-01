Notes de mise à jour Fortnite v15.21 – Date de sortie, temps d’arrêt du serveur

Nous avons une autre mise à jour juste après la semaine dernière! Cependant, celui-ci n’est qu’une petite mise à jour qui ajoute quelques choses intéressantes!

Mettre à jour la date et l’heure de sortie

le Fortnite Le patch 15.21 a été officiellement annoncé et sortira le 20 janvier à 3 heures du matin (heure de Paris).

Temps d’arrêt du serveur

Le temps d’arrêt pour cela Fortnite La mise à jour commencera à 3 h du matin (9 h UTC) et se terminera vers 7 h HE (12 h UTC), bien que cela puisse varier en fonction de la rapidité avec laquelle Epic peut télécharger le correctif. En d’autres termes, n’attendez pas, même si vous êtes impatient de jouer!

Notes de mise à jour officielles 15.21

Epic n’a pas envoyé de notes de mise à jour officielles aux créateurs de contenu cette semaine, car cette mise à jour est de petite taille. La seule information que nous devons divulguer est la suivante que Fortnite Status a tweetée:

La v15.21 apporte: ✅ Nouveau personnage de boss + objet mythique

✅ Quêtes de chasseur de jungle

✅ Gardes IO retirés de l’arène – Statut Fortnite (@FortniteStatus) 19 janvier 2021

Nouveau personnage de boss

Cela fait sans aucun doute référence au prédateur, car bien, regardez ci-dessous, les quêtes de chasseur de jungle. Tout cela s’additionne, vraiment, n’est-ce pas?!?! Nous serons agréablement surpris si ce n’était pas le cas, mais hélas, nous ne pensons pas que cela se produira.

Cependant, ce n’est pas tout. Le portail a été ouvert, mais le prédateur rôde déjà sur la carte du point zéro … alors qui passe? Si les rumeurs sont vraies mais qu’un duo est sur le point de franchir le portail et d’aider les joueurs à affronter Predator, mais qui sera-ce?

Le portail lié au prédateur s’est ouvert. Puisque le prédateur est déjà sur l’île, qui sortira de ce portail? pic.twitter.com/3mhzZb6s8e – FortTory – Fortnite Leaks & News (@FortTory) 19 janvier 2021

Ceci est une petite mise à jour; il n’y a pas grand chose à dire. Il n’y a pas eu beaucoup de fuites à ce sujet, et il n’y avait pas beaucoup de skins non plus. Il y avait beaucoup de fichiers cryptés, donc nous pourrions avoir plus de fuites que nous ne le pensons pour cette mise à jour!

Corrections de bogues du correctif Fortnite 15.21

Général

Retard audio de l’effet sonore.

Difficulté à modifier la bannière avec un contrôleur.

Écran de chargement long après avoir terminé une session sur PlayStation / Xbox.

Bataille royale

Le tunnel de sable devrait revenir.

Le jeu se bloque lorsque vous accédez à l’onglet Terminé sur PlayStation / Xbox.

Mode Creative

Les onglets Appareils et Préfabriqués sont permutés lors de l’affichage de l’inventaire des créations.

Les panneaux d’affichage qui utilisent des canaux pour activer ou masquer le texte ne fonctionnent pas correctement.

Sauver le monde

L’élimination des preneurs ne compte pas dans la quête Ventures.

Pour voir toutes les fuites provenant de la v15.21, rendez-vous sur notre page Leaked Skins et voyez ce qui va se passer dans le futur.