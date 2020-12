Notes de mise à jour Fortnite 15.10 – Date de sortie, temps d’arrêt du serveur

Après que Marvel a donné un WHACK retentissant à Galactus la saison dernière, tout pourrait arriver dans cette nouvelle saison de Fortnite, la Battle Royale a vraiment changé une fois de plus. Il ne fait aucun doute que les joueurs ont commencé à s’habituer à la nouvelle carte « Zero Point », et maintenant, avec la 15.10 qui nous menace, voici tout ce qui a changé.

Mettre à jour la date et l’heure de sortie

le Le patch Fortnite 15.10 a été officiellement annoncé et sortira le 15 décembre à 4 h HE (9 h UTC). Nous nous attendons à ce que ce soit un patch massif, car il comprend des textures haute résolution et le nouveau mode Performance.

Temps d’arrêt du serveur

Le temps d’arrêt pour cette mise à jour Fortnite commencera à 4 heures du matin (09h00 UTC) et se terminera vers 7 heures du matin (12h00 UTC), bien que cela puisse varier en fonction de la rapidité avec laquelle Epic peut télécharger le correctif. En d ‘autres termes, ne l’ attendez pas, même si vous êtes impatient de jouer!

Notes de mise à jour non officielles 15.10

Voici où nous détaillerons toutes les mises à jour et modifications qui ont été ajoutées au jeu et qui n’ont pas été couvertes par Epic. Si vous recherchez des skins qui ont fui, nous les examinerons en détail ici. Nous les mettrons à jour dès que de nouveaux auront été divulgués.

Nouveau mode de performance

Un nouveau mode Performance arrive avec la version 15.10. Ce nouveau mode est complètement facultatif, mais si vous n’obtenez pas le framerate fluide que vous recherchez, c’est certainement celui que vous souhaitez utiliser, surtout si vous utilisez du matériel plus ancien. Nous avons couvert cette mise à jour dans un autre article de presse, alors consultez notre article sur le mode Performance ici pour savoir comment l’activer et comment cela fonctionne.

Textures haute résolution

Les textures haute résolution arrivent sur Fortnite PC, tout comme le mode Performace est complètement facultatif, donc si vous manquez d’espace disque dur, vous n’avez pas à télécharger les fichiers de 14,48 Go. Si vous envisagez d’utiliser le mode Performance, n’activez pas ces textures, car vous perdrez certaines images en le faisant.

Cependant, si vous utilisez du matériel haut de gamme, le téléchargement de ces textures rendra le jeu plus beau que jamais.

Notes de patch officielles

Voici les notes de mise à jour officielles qui ont été envoyées aux créateurs de contenu d’Epic:

Opération: Snowdown L’hiver arrive cette semaine. Rejoignez Snowmando pour de nouvelles quêtes, des objets effrayants ajoutés à l’île et de nouveaux LTM préférés des fans que vous ne voudrez pas manquer. Terminez toutes les quêtes Operation: Snowdown et gagnez une tonne de produits cosmétiques pour la neige gratuits, dont deux Outifts exclusifs! Nouveaux articles Mancake a égaré sa réserve d’armes dans toute l’île. Le nouveau fusil à répétition Cowboy combine un style de tir rapide avec une précision absolue. Sirop! Nouvelles options Sur la base des commentaires demandés par les joueurs, nous avons ajouté une option pour activer ou désactiver la pré-édition, avec les pré-modifications « désactivées », les nouvelles versions apparaîtront dans leur état par défaut, non modifié lors de la construction. Sur le front matériel de la prochaine génération, 15.10 apporte l’option « Mode 120 FPS » pour un framerate lisse et doux qui ferait rougir Mancake. Remarque: En mode 120 FPS, l’affichage de la résolution sera plafonné à 1440p sur PlayStation 5 et Xbox Series X, et 1080p pour Xbox Series S. Nouveau LTM: Spy Within Accédez à une nouvelle liste de lecture LTM, Spy Within, présente de nouveaux jeux créés par les meilleurs créateurs de la communauté. L’équipe d’espions doit traquer l’équipe d’agents pendant qu’elle accomplit ses objectifs. N’agissez pas, ou les agens vous voteront hors de l’île.

Correctifs de bogues du correctif Fortnite 15.10

Ceux-ci ont été tirés du Trello qui affichent tous les éléments sur lesquels Epic travaille en termes de bugs.

Général

Haute sensibilité / accélération sur les consoles Xbox lors de l’utilisation du clavier et de la souris.

Les noms de plusieurs actions sont absents des paramètres du contrôleur personnalisé.

Équipage de Fortnite

Erreur « Il y a eu un problème » lors de l’inscription à Fortnite Crew sur PlayStation.

Bouton Fortnite Crew manquant sur PlayStation après avoir rejoint.

Message incorrect lors de l’annulation de Fortnite Crew sur une plate-forme différente.

Le chronomètre «temps restant» de Fortnite Crew peut sembler désactivé d’un jour.

Bataille royale

Quêtes marquées à tort comme « Nouveau ».

L’onglet Collection de personnages de Big Chuggus répertorie un troisième emplacement supplémentaire.

Le classement du livre de pêche et la progression des amis ne sont pas visibles.

Widow’s Light Back Bling non visible sur PC avec effets réglés sur Faible.

Certains PNJ accordent des crédits Storm Surge lorsqu’ils sont endommagés dans l’arène.

Les barres totales peuvent rarement apparaître comme «0» dans un match.

Les joueurs redémarrés peuvent voir une prime déjà terminée.

Le matchmaking ne démarre pas si un joueur non préparé part tôt.

Sauver le monde

Les cosses peuvent endommager les objectifs de mission à travers les structures.

Mobile

Android: impossible d’accepter le cadeau lors de la première connexion de la saison

Deux boutons « Acheter Battle Pass » sur l’écran Battle Pass.

Spéculation non confirmée

Ce sont des extraits d’informations qui ont été extraites des données, mais qui ne sont pas encore officielles. Alors prenez tout avec une pincée de sel.

14 jours de Fortnite

Selon le mineur de données LunakisLeaks, les 14 jours de Fortnite reviennent; peu d’informations sont connues à ce sujet. Cependant, nous avons cette pépite d’informations.

Infos « Christmas Flopper » à venir Certaines variables ont été ajoutées sur la version 15.00 pour le prochain flopper de Noël « Default.FlopperSnowy.Heal » = 15,0 « Default.Consumables.MaxStackAmount.SnowyFlopper » = 5,0 La source

Avions d’hiver

Préparez-vous à monter à nouveau dans les avions d’hiver cette année, car certains ne sont pas voûtés! Fuite Fortnite bien connue Twea a réussi à trouver quelques fichiers dans le dernier patch 15.00 qui met en évidence que les avions font un retour, ou à cette occasion, potentiellement un, un « Santa Biplane ».