Notes de mise à jour Fortnite 14.60 – Date de sortie, temps d’arrêt du serveur

Fortnite se dirige vers la fin du chapitre 2: Saison 4, ce qui signifie que nous devrions nous préparer pour le grand événement de fin de saison qui aura lieu. Galactus fait une course folle pour la planète, nous allons donc enfin voir ce qu’il nous réserve. Je prévois beaucoup de destructions, ce qui nous mènera probablement à la carte suivante. Je m’attendrais à ce qu’elle soit basée sur l’hiver, avec Galactus nous conduisant peut-être dans une sorte d’ère glaciaire. Si vous n’aimez pas les fuites quand elles arrivent à ces événements, vous voudrez peut-être éviter les médias sociaux autant que possible.Je suppose qu’il y aura des détails à ce sujet dans les fichiers une fois que ce correctif sera publié!

Bien qu’Epic ne donne pas de notes complètes, les créateurs de contenu reçoivent un aperçu général de ce à quoi vous pouvez vous attendre de la mise à jour. Nous aurons cela disponible dans cet article dès qu’il sera envoyé. Cela nous donne généralement une assez bonne idée des principales parties du patch. Cependant, il y a beaucoup de petits changements qui sont ajoutés, et ce sont les choses que nous allons couvrir.

Mettre à jour la date et l’heure de sortie

Le patch Fortnite Season 14.60 n’a PAS encore été officiellement annoncé, mais il est probable qu’il sortira le 17 ou 18 novembre. Nous nous attendons à ce qu’il s’agisse d’un patch de taille raisonnable et qu’il inclura probablement des détails qui feront partie du scénario qui se déroulera dans les semaines à venir alors que nous entrons dans la fin de la saison.

Temps d’arrêt du serveur

Le temps d’arrêt pour cette mise à jour Fortnite commencera à 4 heures du matin HE (08h00 UTC), et vous pouvez vous attendre quelques heures avant la mise en ligne officielle du patch, alors n’attendez pas, même si vous êtes impatient de le faire. jouer! Cela dépasse rarement les deux heures, vous ne serez donc pas sans jeu trop longtemps.

Notes de mise à jour non officielles 14.60

Voici où nous détaillerons toutes les mises à jour et modifications qui ont été ajoutées au jeu et qui n’ont pas été couvertes par Epic. Si vous recherchez des skins qui ont fui, nous les examinerons en détail ici.

Spéculation non confirmée

Je compilerai certaines des fuites et des détails des correctifs précédents qui pourraient éventuellement se retrouver dans le jeu lors de cette mise à jour. Je les ai étiquetés en fonction de la probabilité que je pense qu’ils seront en dehors du patch!

Possible: divers nouveaux articles

Il y a eu des fuites pour d’éventuels nouveaux éléments à venir dans le jeu. L’un est un Slurp Bazooka, qui sera très probablement similaire au Bandage Bazooka. Il tirera plutôt Slurp Juice qui vous soignera pour le bouclier et la santé. Il y a quelque chose connu sous le nom de « Heavy Mortar » qui utilise des munitions Rocket. Cela pourrait être une sorte de croisement entre un lance-roquettes / grenade. Peut-être qu’il lance des obus explosifs qui explosent au contact. Le Bush et le Rift To Go avaient également mises à jour de variables dans le dernier patch, il est donc possible que ces éléments finissent par revenir.

Possible: compte à rebours de l’événement

Il y aura une sorte de compte à rebours ajouté au jeu qui nous alertera de l’événement à venir. On ne sait actuellement pas où cela apparaîtra pour le moment, mais attendez-vous à le voir dans le jeu très bientôt.

Voici à quoi ressemblera le compte à rebours de l’événement (le lieu et la date sont inconnus). via Mix pic.twitter.com/se2tGhxL3F – HYPEX (@HYPEX) 6 novembre 2020

Possible: nouvelle devise?

Certains sorte de nouvelle monnaie pourrait éventuellement être ajouté au jeu. Il a été ajouté au pool de butin dans la mise à jour précédente et est appelé «bourre» dans les fichiers. Voici un aperçu des dénominations dans lesquelles ils seront disponibles:

Petite réserve de bourre: 25

Réserve de bourre moyenne: 100

Grande réserve de bourre: 250

Wad Safe: 500

Possible: extincteur

Un extincteur a été trouvé dans les fichiers, ce qui pourrait devenir un nouvel élément dans le jeu. Il est possible que cela ne soit que pour Creative, mais il pourrait être intéressant de voir ce que Epic en ferait s’il l’ajoutait à Battle Royale. On ne sait pas grand-chose d’autre à ce sujet actuellement.

Possible: PNJ champignon

Il y a eu des fuites d’un nouveau PNJ à base de champignons qui apparaîtra sur la carte et vous donnera potentiellement des quêtes à compléter. C’étaient des fuites assez profondes, et même pointées vers un bonhomme de neige PNJ qui sera probablement impliqué dans les mises à jour hivernales du jeu. La plupart du temps, ce qui a été trouvé était une chaîne de texte, des fichiers audio et quelques contours des caractères. Certains défis en jeu que vous pouvez relever pendant un match pourraient être assez intéressants, nous espérons donc que plus de détails à ce sujet seront bientôt disponibles.

Possible: Boss mystique

Nous attendons toujours que Mystique fasse son apparition dans le jeu. Nous arrivons maintenant assez tard dans la saison, donc si elle doit se présenter en tant que boss, ce sera probablement plus tôt que tard.

Une fuite dans le jeu a montré que Mystique aura une arme mythique qui sera un pistolet automatique double. Le genre de ressembler à des MAC10, mais sous forme de pistolet. Ce serait quelque chose de différent que nous n’avons pas vu dans le jeu. Nous avons déjà vu des pistolets doubles, mais les pistolets doubles automatiques seraient quelque chose de différent. Ils pourraient permettre un échange décent de votre SMG si vous voulez essayer quelque chose de différent dans cet emplacement de votre chargement. Mystique avoir des pistolets aurait du sens, car ses super pouvoirs ne feraient probablement pas les meilleures capacités comme certains des autres super-héros.

Les statistiques divulguées pour cela sont qu’il faut 3,1 secondes pour recharger, qu’il a une taille de chargeur de 40 et qu’il inflige 20 dégâts au joueur.

Correctifs du correctif Fortnite 14.60

Ceux-ci ont été tirés du Trello qui affichent tous les éléments sur lesquels Epic travaille en termes de bugs.

Questions générales

La désactivation du chat vocal le met dans un état où il ne peut pas être réactivé pour parler avec des amis sur Xbox Series X | S.

Problèmes créatifs

La taille de l’équipe ne limite pas correctement le nombre de joueurs lorsque la participation en cours est définie sur Rejoindre le prochain tour.

Sauver les problèmes du monde