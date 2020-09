Notes de mise à jour Fortnite 14.10 – Nouvelle mise à jour 3.10 de Fortnite!

Il semble que nous devrions recevoir notre premier patch majeur depuis la sortie du chapitre 2 de la saison 4! Cela pourrait être une excellente nouvelle, car la carte n’a pas reçu beaucoup de changements, et certaines mises à jour supplémentaires seraient les bienvenues. Comme Epic semble avoir cessé de donner tous les détails de mise à jour, nous avons décidé de compiler notre propre Fortnite 14.10 Notes de mise à jour! Nous allons tenter de collecter toutes les modifications, mises à jour et corrections de bogues apportées dans le correctif. Ce devrait être un correctif relativement normal où nous aurons divers défis et ajouts auxquels nous pouvons nous attendre. le jeu dans les prochaines semaines.

Date et heure de sortie du patch

Le patch Fortnite Season 14.10 n’a PAS été officiellement annoncé, mais sortira probablement le 9 août à 4 h HE (8 h UTC)! Vous pouvez vous attendre à au moins quelques heures de temps d’arrêt une fois la mise à jour démarrée.

Notes de mise à jour non officielles 14.10

Voici où nous détaillerons toutes les mises à jour et modifications qui ont été ajoutées au jeu et qui n’ont pas été couvertes par Epic. Si vous recherchez des skins qui ont fui, nous les examinerons en détail ici.

Bien que le correctif ne soit pas disponible, nous connaissons certaines choses qui vont très probablement arriver dans le jeu dans la saison 4. Nous allons l’examiner ci-dessous, cependant, rien n’est confirmé, il est donc possible qu’il soit ajouté dans les futures mises à jour. ou pas du tout!

Possible: Midas et Vendetta Fish

Bien que les poissons Midas et Vedetta aient des images dans les fichiers et les chaînes qui leur sont associées, ils ne sont toujours pas dans le jeu. D’après l’image promotionnelle de Fortnite China, il semble qu’ils devraient bientôt nager dans les eaux! Le Vendetta Flopper lorsqu’il est mangé marquera un ennemi proche, ce qui est une capacité assez puissante et pourrait être très utile. Le Midas Flopper est censé transformer votre inventaire en or, ce qui signifie que tous vos armes deviendront légendaires! Etant donné que le Midas Flopper est particulièrement fort, j’imagine qu’il sera assez rare comme le mythique poisson d’or.

Dans une image officielle de Fortnite China à propos de la mise à jour de la pêche ajoutée dans la saison 4, ils ont lancé « Des poissons plus rares sur le chemin », montrant des images noircies de Vendetta & Midas Flopper. Cela permet de confirmer que les disquettes Vendetta et Midas ne sont pas mises au rebut mais ne sont pas encore sorties! pic.twitter.com/5jo4ihr2Ho – FireMonkey • Intel Fortnite 🎄 (@iFireMonkey) 7 septembre 2020

Possible: nouveaux boss

Avec tous les nouveaux petits POI ajoutés au jeu, vous pouvez probablement vous attendre à ce que d’autres héros commencent à prendre leur place sur la carte. Bien que nous ne sachions pas qui se trouve à côté de la boutique d’installation, ce sera probablement l’un des emplacements déjà existants. Je m’attendrais à ce que ce soit similaire au docteur Doom et à la façon dont il a repris Pleasant Park. Ne soyez pas surpris si She-Hulk reprend Retail Row, ou si nous avons finalement Tony Stark à l’agence!

Nous savons que plus de boss arrivent car beaucoup de leurs capacités ont été découvertes dans les fichiers. Il semble qu’il y aura Iron Man, Black Panther, She-Hulk (peut-être Hulk régulier?), Storm, Thor et Wolverine à un moment donné. Ils seront tous apparemment similaires à Doctor Doom où vous pouvez les combattre et utiliser certains de leurs pouvoirs dans le jeu.

Corrections de bogues du correctif Fortnite 14.10

Ceux-ci ont été tirés du Trello qui affichent tous les éléments sur lesquels Epic travaille en termes de bugs.

Questions générales

Il semble que même si les paramètres Audio sous licence étaient désactivés dans le jeu, vous pouviez toujours l’entendre parfois si vous étiez à l’extérieur du véhicule. Cela devrait maintenant être corrigé et désactiver correctement l’audio si le paramètre est coché.

Problèmes de Battle Royale

L’audio du planeur était parfois absent du planeur de l’adversaire. Cela ferait en sorte qu’ils puissent vous rencontrer sans vous prévenir. Nous espérons que cela devrait être corrigé dans la mise à jour.

Les joueurs étaient incapables de consommer ou de lancer du poisson lorsqu’ils étaient assis sur le siège passager d’une voiture.

L’utilisation du Bifrost Glow Contrail dans un match entraînerait des baisses de FPS.

Les ravitaillements ne disparaissaient parfois pas de la carte après leur ouverture et persistaient dans la carte et la mini-carte.

Problèmes créatifs