Note raciste laissée dans un restaurant vietnamien vandalisé en Californie

Lo de Manuela CALIFORNIE 1960 - Coussin en lin pur lavé Cardeña ocre 45x45

Il arrive souvent que la beauté soit négligée, mais mme dans les endroits les plus arides, des merveilles peuvent pousser. Les chardons sont des fleurs fortes, qui refusent d'tre opprimées par le soleil et les prédateurs et se lvent, résistantes, uniques et prtes tout donner. De la plus petite racine la base de leur calice, aucune altération ne peut les vaincre. Leur force et leur harmonie sont transférées nos broderies qui, avec le lin, rendent chaque pice unique et inoubliable.Housse de coussin en lin lavé de couleur ocre, avec un motif exclusif de chardon brodé, une fermeture éclair invisible et des glands noirs.Le coussin a subi un traitement de lavage et de teinture dans le vtement.La broderie est un art qui remonte aux Romains et peut tre réalisée soit manuellement, soit l'aide de machines spécialisées. Le processus de fabrication d'une broderie requiert autant de créativité et de dévouement que celui d'une peinture. Nos dessins sont envoyés la brodeuse, qui transmue les couleurs et les sensations des formes en fils et en espaces. Ces informations sont entrées dans une machine douze aiguilles o l'opération commence. Le processus doit tre contrlé tout moment, car la broderie sur le lin est particulirement complexe. 91 000 points d'aiguille composent nos motifs de chardons, il faut donc en moyenne six heures pour que chaque chardon prenne vie. Lo de Manuela Aucun matériel n'est gaspillé. En cas de défaillance de la broderie, le processus est ralenti et réparé manuellement par un brodeur professionnel, qui est une véritable espce menacée dans ce monde industrialisé. Nous combinons des processus manuels avec des machines pour maximiser la qualité et perfectionner nos résultats. Les machines sont les canaux par lesquels nous déversons notre technique, la puissance de l'art de nos dessins et notre désir d'impressionner.Ce sont des pices complexes et uniques. Fabriqué en Espagne.Rembourrée de plumes de canard.