Notabilité: 8 applications Android similaires à télécharger sur Google Play

Si vous recherchez l’application de prise de notes parfaite sur Android, vous êtes au bon endroit. Voici les meilleures alternatives à Notability disponible sur le Google Play Store, découvrez-les!

La La technologie a grandi à pas de géant, et c’est pourquoi à ce jour, il est possible d’emporter avec vous outils de poche suffisamment efficace pour augmenter votre productivité. L’un d’eux est Notabilité, qui a été conçu pour ajouter des notes écrites, audio, graphiques et suivez votre activités de travail.

Ce système est similaire à ceux proposés Goodnotes, mais comme cette plate-forme, elle n’est disponible que pour le système d’exploitation iOS. Pour cette raison, de nombreuses personnes recherchent des applications similaires sur Android à télécharger sur Google Play. Si vous voulez connaître le meilleures alternatives à Notability, ne vous détachez pas de votre écran et poursuivez la lecture.

Ce sont les meilleures alternatives à Notability pour Android

RemarqueLedge

Evernote

Microsoft OneNote

Joplin

Notezilla

Simplenote

Google Keep

Carnet

Si vous faites partie de ceux qui prennent constamment des notes ou évitez de porter du poids dans votre sac à dos et préférez prenez votre mobile ou votre tablette comme outil de travail, celles-ci Options de type notabilité ils peuvent vous être très utiles. Voulez-vous les connaître? Avant!

RemarqueLedge

RemarqueLedge est un excellent application multifonctionnelle qui peut vous aider, tant sur le lieu de travail que dans vos études. Son fonctionnement est similaire à Notability, la seule différence est qu’il est disponible pour Système d’exploitation Android.

Entre son fonctions et caractéristiques Le plus notable, nous avons ce qui suit: crayons optiques, polices, couleurs, opacité, tailles ajustables, zones de texte et plus encore. De plus, il permet enregistrer de l’audio et de la vidéo sous un interface très organisée.

Evernote

Evernote est devenu le organisateur de poche parfait, son système vous permet de prendre vos notes partout, définir les heures de travail, créez et partagez des notes importantes, que ce soit à partir de réunions de travail ou de projets.

De plus, avec cette application, vous pourrez créer des cahiers de différents formats, inclure l’audio et la vidéo, numériser et numériser des documents, Joindre des fichiers , dresser des listes de tâches, rappels et même synchronisez vos informations avec tous vos appareils.

Microsoft OneNote

Microsoft OneNote est l’un des meilleures alternatives à Notability Et, bien sûr, nous ne pouvions pas arrêter de la mentionner. Il s’agit d’un cahier numérique assez efficace où peux-tu créer des notes, garder des notes, prendre des captures d’écran, partagez votre travail, vos pensées et bien plus encore.

Son interface est extrêmement confortable et vous aidera à être Plus organisé avec vos activités quotidiennes. Sans aucun doute, c’est un outil de poche très fonctionnel, surtout si vous souhaitez transporter un contrôle des devoirs scolaires ou des réunions de travail.

Joplin

Quand on parle de applications Android gratuites Oui similaire à Notability, nous trouvons Joplin. C’est une plateforme très utile pour créer des notes, prend note et exécute les tâches en attente de manière organisée.

Il permet également, copier, étiqueter et modifier à tout moment dans le confort de votre mobile. Et si cela ne suffisait pas, il admet le synchronisez avec tous vos appareils.

Notezilla

Notezilla est un autre excellent alternative à Notability, puisque votre système permet créer des notes et des rappels depuis n’importe quel appareil Android. Le sien l’interface est assez minimaliste, facile à utiliser et vous pouvez même prendre vos notes et établir étiquettes et couleurs pour les différencier.

De plus, vous pouvez définir des alarmes, ajouter des images, Photographies, groupe et organiser vos tâches comme vous préférez. Mieux encore, il comprend un widget qui vous permet de placer de petites notes sur l’écran du mobile sans avoir à ouvrir l’application.

Simplenote

Comme son nom l’indique, c’est un application simple qui admet le création de notes numériques, captures, listes de tâches, partagez des activités et bien plus encore. Il est très simple à utiliser, organisé et est disponible pour Android complètement gratuit.

Grâce à Simplenote, vous pouvez prendre des notes de toutes sortes, noter les idées qui vous viennent à l’esprit et les organiser selon vos goûts et vos priorités, car cela inclut étiquettes et punaises. Comme si cela ne suffisait pas, tu peux partager et collaborer avec d’autres collègues, synchronisez et faites Sauvegardes de vos informations au moment souhaité.

Google Keep

Google Keep c’est une application très complet et similaire à Notability. C’est une plateforme pour créer, ajouter et partager des notes et des idées, il est également possible d’enregistrer des mémos vocaux, planifier des réunions ou des réunions, ajoutez des couleurs, des étiquettes et il est facilement synchronisé avec les ordinateurs, les tablettes et tout mobile Android.

Comme si cela ne suffisait pas, vous pouvez aussi joignez des audios, des lieux et des vidéos à vos notes pour compléter les informations et partager le contenu avec les amis et la famille.

Carnet

Pour fermer cette liste de meilleures alternatives à Notability, on a Carnet. C’est un carnet de notes et notes numériques que vous pouvez emporter partout. Votre objectif est de garder votre activités et tâches organisées et disponible à tout moment sans avoir à emporter beaucoup de papiers avec vous.

Parmi les caractéristiques qui le distinguent, nous avons: création de variétés de cartes, créer des listes de contrôle, enregistrer des mémos vocaux, enregistrer des conférences, dessiner des diagrammes, ajouter des photos, numériser des documents, joignez des fichiers PDF / Microsoft Word …, et le meilleur de tous, il prend en charge personnalisation de votre ordinateur portable numérique.

Comme vous le verrez, ce sont les 8 applications les plus populaires et similaire à Notability à télécharger sur Google Play complètement gratuit. Si vous avez aimé cet article, n’hésitez pas à jeter un œil à ces 7 meilleures alternatives GoodNotes pour Android. Et si vous vous souciez beaucoup du sujet de l’organisation, consultez ces applications de calendrier pour organiser la journée.

