Not Only You, saison 4 : première de la série Netflix en février 2023

Janvier est sur le point de se terminer pour le service de streaming Netflix et derrière seront les premières polémiques de 2023 autour des annulations surprises et des mouvements d’entreprises dus à la démission du PDG Reed Hastings. Il est temps de se concentrer sur le deuxième mois de l’année, qui a déjà annoncé les films et les retraits qu’il aura, mais il reste encore à connaître toutes les séries qui arriveront dans les prochaines semaines. Bien sûr, la quatrième saison de You est la plus attrayante, mais il y a du contenu plus intéressant dont vous devriez savoir qu’il arrive bientôt. Revoyez les avant-premières de février !

+ Première de la série Netflix en février 2023

-Freeridge

Date de sortie: 2 février

Quatre adolescents tentent d’inverser une malédiction après qu’une boîte particulière ait apporté le malheur (et d’autres malheurs) dans leur vie.

– Chromosome 21 : Saison 1

Date de sortie: 8 février

Dans cette énigme policière originale, ils trouvent un cadavre et, à côté, un jeune trisomique couvert de sang qui ne dit pas un mot.

– Vous : Saison 4 – Partie 1

Date de sortie: 9 février

Jurant de laisser le passé derrière lui et d’être le meilleur de lui-même, Joe prend un nouveau départ à Londres. Jusqu’à ce qu’il trouve une nouvelle obsession…

– bataille d’amour

Date de sortie: 10 février

Pour un avocat qui déteste perdre face aux hommes et un acteur qui se méfie des femmes, l’amour est la guerre. Mais de la haine à l’amour il y a un pas.

– L’amour est aveugle : Où sont-ils maintenant ? : Saison 3

Date de sortie: 10 février

Il est temps de rendre visite aux couples de la saison dernière, un an après avoir pris la décision de se marier ou de rester célibataire.

– Toutes les fois où nous sommes tombés amoureux

Date de sortie: 14 février

Depuis qu’ils se sont rencontrés, Irene et Julio sont tombés amoureux, séparés et réunis encore et encore. Auront-ils une fin heureuse ?

– Le couple parfait

Date de sortie: 14 février

Pour gagner ce concours de stratégie et de séduction, les couples qui font preuve de compatibilité gagnent le pouvoir d’armer ou de désarmer d’autres couples.

– Sans filtre

Date de sortie: 15 février

Marcely, fatiguée d’étudier, abandonne l’université pour poursuivre son rêve d’être une influenceuse, mais le monde virtuel est plus difficile qu’elle ne le pensait…

-Rose rouge

Date de sortie: 15 février

Un groupe d’adolescents doit survivre à un été terrifiant après avoir téléchargé une application qui fait des demandes dangereuses aux conséquences mortelles.

– La loi de Lydia Poet

Date de sortie: 15 février

Dans cette série inspirée de l’histoire du premier juriste italien, une femme à qui il est interdit d’exercer le droit prépare un recours en justice.

– La première fois

Date de sortie: 15 février

Une fille mystérieuse arrive dans une école pour hommes en Colombie dans les années 70, brisant les stéréotypes, les règles… et l’un ou l’autre cœur.

– La famille Upshaw : 3e partie

Date de sortie: 16 février

Les Upshaw continuent de chercher le succès même s’ils ne rencontrent que des problèmes, mais chaque obstacle prouve que cette famille est pure résilience et amour.

– Département de Palerme

Date de sortie: 17 février

Palermo Division est une garde urbaine inclusive conçue comme une opération de marketing pour améliorer l’image des forces de sécurité. Alors que tout le monde essaie de comprendre quel rôle il remplit, ce garde se retrouve accidentellement nez à nez avec une étrange bande de criminels.

– Robbers : La série – Saison 2

Date de sortie: 17 février

Le plan de fuite de Mehdi, Liana et Tony vers la Belgique part en fumée avec l’arrivée d’un nouvel ennemi. Maintenant, ils doivent s’allier avec d’anciens adversaires.

– La fille et le cosmonaute

Date de sortie: 17 février

Un astronaute réapparaît après 30 ans pour raviver un amour perdu et piquer l’intérêt d’une entreprise qui veut savoir pourquoi il n’a pas vieilli.

– triade

Date de sortie: 22 février

Après avoir découvert qu’elle est l’une des trois sœurs identiques, une détective infatigable se lance dans une quête dangereuse pour révéler la vérité sur son passé.

– The Walking Dead : Saison 11

Date de sortie: 22 février

Au cours de la dernière saison, les approvisionnements et la confiance diminuent alors que les survivants font face à des forces puissantes et meurtrières.

– Outer Banks : Saison 3

Date de sortie: 23 février

L’aventure emmène les Pogues dans les Caraïbes et au-delà lorsqu’un dangereux rival les lance à la recherche d’une cité perdue légendaire.

– Jouer avec le feu : Allemagne

Date de sortie: 28 février

Dans un paradis tropical, un groupe d’hommes et de femmes célibataires sexy doit abandonner le sexe pour gagner un prix juteux de 200 000 euros.

