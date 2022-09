Not only Suits : d’autres séries et films avec Meghan Markle à voir en streaming

CÉLÉBRITÉS

Avec le prince Harry, l’ancienne actrice a visité les environs du château de Windsor aujourd’hui après la mort de la reine Elizabeth II. Découvrez son travail avant de vous impliquer dans la Couronne britannique.

© GettyMeghan Markle au château de Windsor aujourd’hui.

Le passage du Reine isabelle II d’Angleterre choqué le monde. A 96 ans, le monarque du Royaume-Uni Il mourut à Balmoral, en Écosse, laissant un héritage imposant après sept décennies de règne. Alors que les obsèques sont attendues le 19 septembre à l’abbaye de Westminster à Londres, comme l’a récemment confirmé Buckingham Palace, le Prince Harry et Meghan Markle Ils sont là captant tous les regards.

Son lien avec la famille royale est extrêmement controversé. Depuis que le couple s’est marié et a ensuite marqué sa séparation d’avec la Couronne, ils sont devenus de véritables célébrités. Et la vérité est que pendant qu’ils visitent les environs du château de Windsor, l’attention du monde entier se porte sur tous leurs gestes, leur style et leurs mots possibles. Est-ce que Meghan est hypnotique depuis a abandonné son travail d’actrice avant de devenir la duchesse de Sussex.

Mais… Où exactement a-t-elle été vue en train de jouer ? L’interprète a toujours fait profil bas avec de petites participations à certains épisodes de séries comme Castle, CSI Miami, Knight Rider, Fringe, The League, Without a Trace, ‘Til Death, CSI: NY, Love Inc., Cuts, The War at Home, General Hospital Soit Ville du siècle. Cependant, aucun de ces rôles n’a été suffisamment reconnu pour faire le grand saut vers la gloire.

Son rôle le plus mémorable était dans Combinaisonsla série de 9 saisons disponible sur Netflix où il a donné vie Rachel Zane pour 108 épisodes. Le synopsis officiel de la fiction explique : «Mike Ross, un jeune homme brillant qui n’a jamais terminé ses études, impressionne un avocat important et obtient un emploi dans un cabinet d’avocats prestigieux.« . Si vous avez déjà apprécié sa performance, alors nous passons ici en revue quatre films avec l’actrice que vous pouvez voir dans Paramount+, HBO Max, Disney+ et Pluto TV.

+ 4 films avec Meghan Markle à voir en streaming

– Souviens-toi de moi (2010)

Plateforme: Paramount+

Terrain: Tyler, dont les parents se sont séparés à la suite du suicide de son frère, et Ally, qui vit pleinement chaque jour depuis qu’elle a été témoin du meurtre de sa mère, nouent une relation.

– Patrons horribles (2011)

Plateforme: hbo max

Terrain: Trois amis proposent un plan compliqué et apparemment infaillible pour se débarrasser de leurs patrons pour toujours. Il n’y a qu’un seul problème : même les plans les mieux conçus sont infaillibles.

– Éléphant (2020)

Plateforme: Disney+

Terrain: Shani l’éléphant et son fils énergique Jomo ont entrepris un voyage épique avec leur troupeau, parcourant des centaines de kilomètres à travers le vaste désert du Kalahari, du delta de l’Okavango au fleuve Zambèze. Dirigée par leur matriarche, Gaia, la famille brave la chaleur brutale, la diminution des ressources et les prédateurs persistants alors qu’elle suit les traces de ses ancêtres dans l’espoir d’atteindre le paradis.

– Antisocial (2015)

Plateforme: pluton tv

Terrain: Centre de Londres, aujourd’hui ; Dee est un artiste de rue anarchique qui s’attaque au système, Marcus est un voleur à main armée lors d’une frénésie criminelle dans une bijouterie. Pour les deux frères, être antisocial est un mode de vie.

