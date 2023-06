Nostalgic Fear the Walking Dead Episode comble un vide narratif de 10 ans

Craindre le mort-vivant a récemment emmené les téléspectateurs dans un voyage nostalgique vers sa première saison, illuminant le destin de deux personnages disparus de nos écrans : Jenny et Duane Jones. La huitième saison de l’émission revisite le comté de King, en Géorgie, où tout a commencé pour Rick Grimes, et comble un vide narratif d’une décennie rapporté par Screen Rant.





Jenny et Duane Jones, épouse et fils de Morgan, étaient des personnages centraux lors de la genèse de l’émission. Jenny, déjà dans son état de mort-vivant lorsque nous l’avons rencontrée, intriguait par son comportement inhabituel parmi la population zombie. On l’a souvent vue s’attarder près de Morgan et Duane, essayant d’ouvrir des portes, des habitudes qui ne convenaient pas aux zombies dans l’univers d’action réelle de Robert Kirkman.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Fear The Walking Dead suggère que Jenny était l’une des variantes de zombies introduites dans les saisons suivantes, expliquant ainsi pourquoi son comportement se démarquait. Au cours de la première saison de Les morts ambulants, le spectacle établissait toujours les «règles zombies». Cependant, au fur et à mesure que le spectacle progresse plusieurs saisons plus tard, la notion de zombies plus intelligents s’estomperait lentement et silencieusement. Cela ne reviendrait que dans la saison 11 de Les morts ambulants et The Walking Dead: monde au-delà.





Une question longue d’une décennie a enfin une réponse

AMC

Duane, le fils de Morgan, a eu un destin tragique. Il a été mordu par sa mère zombifiée, Jenny. Cependant, Craindre le mort-vivant révèle que Morgan n’a pas pu se résoudre à tuer son fils après sa transformation, ce qui a obligé Duane à passer une décennie en tant que zombie enchaîné dans un grenier, une révélation déchirante. Cette confirmation dissipe une théorie persistante selon laquelle Duane aurait pu survivre, une théorie alimentée par la tendance de la série à ressusciter des personnages présumés morts. Malheureusement, le sort de Duane était scellé et Morgan a finalement mis son fils au repos aux côtés de Jenny.

Les morts ambulants L’épisode « Clear » de la saison 3 a montré que Morgan était incapable de réprimer Jenny et, à la fin, a payé le prix fort pour avoir fait mordre Duane par sa propre mère. C’était le seul point que Morgan lui a finalement tiré dessus. FTW L’épisode 4 de la saison 8 confirme ce qui est arrivé au corps de Jenny. C’était exactement là où Morgan l’avait laissée morte. Le corps sans vie de la femme n’a jamais été enterré et mis au repos.

Un moment poignant voit Morgan lui donner enfin un bon départ, redressant un tort de longue date. L’épisode a mis un terme à certains des Les morts vivants premiers récits tout en servant de rappel solennel de la tourmente émotionnelle déchirante que ses personnages endurent dans leur lutte pour la survie.

Entre-temps, Craindre le mort-vivant servira également d’envoi final pour Morgan, selon l’acteur Lennie James.

« C’est tout pour moi. Il est là depuis assez longtemps », a déclaré James à CBR. « Pour que je reprenne le bâton, il faudrait que ce soit une histoire incroyable. Il faudrait que ce soit une situation où je ne pourrais pas revenir sur tous les épisodes que j’ai faits jusqu’à présent et dire, ‘Non, Je l’ai fait dans l’épisode tel ou tel dans la saison telle ou telle. Je ne suis pas intéressé à me répéter avec Morgan pour le moment. Je pense que cela ternirait un peu son héritage. »