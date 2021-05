nos voeux pour la franchise Yakuza

La récente annonce de Lost Judgment nous fait réfléchir à nos souhaits pour la franchise Yakuza.

La franchise Yakuza est plus vivante que jamais. Le récent lancement de Judgment sur les consoles de nouvelle génération, ainsi que l’annonce récente de sa suite, nous font penser que la saga a du carburant depuis un certain temps. Par conséquent, nous vous laissons nos vœux pour la franchise Yakuza.

Dans une récente interview, le créateur de la saga Yakuza, Nagoshi, a déclaré que la franchise serait divisée en deux: Yakuza pour le système de combat au tour par tour et Judgment pour l’action plus directe. Avec ces cartes sur la table, réfléchissons.

L’épuisement de la saga Yakuza

La saga Yakuza est avec nous depuis de nombreuses années et de nombreux jeux derrière elle. Sans compter les spin-offs ou remakes, le nombre de jeux principaux s’élève à 8 titres répartis en plusieurs générations, mais tous jouables dans la dernière génération. Le dernier, Yakuza Like A Dragon, a complètement changé les fondations.

Le jeu ne comportait plus le personnage principal, Kazuma Kiryu, ni le système de combat de bagarreur typique de la saga, cédant la place à un système au tour par tour qui s’est révélé vraiment bon. Ce changement de paradigme était fondamental pour retarder l’épuisement dont souffrait la saga. Attention, je dis retarder mais pas éliminer, car il reste encore beaucoup de tissu à couper.

Et c’est que l’ombre de Kazuma était très longue. Ichiban est un grand personnage, avec beaucoup de personnalité et quelqu’un qui correspond parfaitement au ton le plus pervers de la franchise. Parlant clairement: il est un meilleur protagoniste pour la dérive que la saga prenait. Cependant, et à mon avis, il ne laisse toujours pas de trace de Kiryu, ce qui est évident compte tenu du développement inégal que les deux ont connu. Et c’est que, bien que cela nous pèse, Like A Dragon brille plus que jamais lorsque les protagonistes des jeux précédents font leur présence dans l’intrigue principale.

Au stade actuel de la saga, il est temps d’oublier les vieilles gloires et de mettre tout le pouvoir nécessaire dans Ichiban, en essayant de donner à sa silhouette le poids nécessaire pour ne pas dépendre d’anciens facteurs. Et, personnellement, je pense que la saga devrait se tourner vers la plus complète des absurdités. Avec Kiryu l’intrigue demandait du sérieux, comme c’était le personnage, mais avec Ichiban il fallait demander un ton moins sérieux et bizarre, au niveau et peut-être un peu plus que celui offert par Like A Dragon.

Et Ichiban est la clé de cela étant donné l’imagination du personnage. J’aimerais voir comment son côté imaginatif qui ne fait que se référer à Dragon Quest est encore plus exploité. Qu’est-ce que ça ferait d’avoir des niveaux fixés dans un monde fantastique? C’est quelque chose que j’aimerais voir. Et c’est peut-être un autre problème de la saga: la répétition de scénarios.

Oui, il est vrai que beaucoup des derniers Yakuza ont inclus de nouveaux scénarios. En fait, dans Yakuza 6 et Like A Dragon, nous voyons certaines des plus jolies. Le problème est que le formulaire change mais pas le contenu. Les villes nous offrent pratiquement toujours la même chose à l’exception de quelques mini-jeux exclusifs et rien d’autre. Peut-être que la saga devrait lui donner une tournure et essayer d’éliminer le sentiment d’un «hub» central que ces villes provoquent. Offrez un dépaysement total, élargissez votre univers, allez au-delà de la différenciation en mini-jeux, etc. Il est vrai que la représentation maladive des détails de la saga est l’un de ses piliers de base, mais un changement de décor ne ferait pas de mal non plus. Pourquoi ne pas continuer à montrer les zones rurales du Japon?

Et un autre des problèmes que la saga principale doit résoudre, surtout si elle va virer vers le JRPG, est la durée principale de l’intrigue. Il est vrai que ce type de genre se distingue, parmi tant d’autres choses, par sa durée … mais il est également vrai que le ton de l’intrigue et comment tout se passe, s’inscrit davantage dans un titre fantastique que dans un titre qui tend davantage au réalisme. Bien que cela m’amuse, j’ai remarqué que l’intrigue de Like A Dragon était trop longue et, bien que le résidu qu’il laisse soit vraiment bon, quelques heures de comptes en moins n’auraient pas été de trop.

Bref, pour la saga Yakuza, à la suite de Like A Dragon, je demande que la personnalité d’Ichiban soit développée et renforcée, que son imagination et son goût pour la saga Dragon Quest soient utilisés pour nous orienter vers un monde plus rural et fantastique. représentation du Japon (abaissant ainsi le ton sérieux du yakuza) et une intrigue plus rythmée et plus directe.

Le réveil avec jugement

De l’autre côté de la médaille, nous avons Judgment, le spin-off de la saga qui prendra le relais du gameplay et continuera avec le style bagarreur qui nous a accompagnés pendant tant de jeux dans la franchise. Abandonnant un peu les intrigues du yakuza, ce que propose Judgment n’est pas moins sombre, puisque nous incarnons Yagami, un détective qui résout des meurtres.

Je dois être honnête et dire qu’après avoir joué toute la saga Yakuza, mon saut vers Judgment n’a pas été entièrement satisfaisant. Je m’attendais à quelque chose de différent de ce que je me trouvais moi-même, et c’est que je sentais que Judgment répétait sans cesse tous les échecs de la saga principale, et cela me décourageait.

Avec une intrigue prévisible, lente et totalement dépourvue de rythme, Judgment a été fastidieux pour moi. Il est vrai que ma fatigue avec la saga aurait pu influencer, mais mon principal problème est, comme je l’ai déjà dit, le manque total de rythme.

Ma première demande pour Lost Judgment serait d’améliorer considérablement le rythme narratif. La tranche originale a constamment coupé la narration principale pour mettre un contenu secondaire totalement oubliable mais qui a consommé de nombreuses heures de jeu. Je demande à ce nouvel opus d’être plus direct et moins prévisible, en laissant de côté le contenu secondaire.

Un autre problème qui a traîné le jeu précédent était la mécanique des détective, en particulier celle de suivre et d’espionner les cibles dans les rues de Kamurocho. De toute évidence, ce ne sont pas des mécanismes que vous pouvez éliminer dans un jeu qui traite précisément de cela, mais ils devraient lui donner un tour. Il serait également conseillé d’éliminer certaines conneries mineures comme le mini-jeu du choix de la clé, qui gênent plus qu’elles ne contribuent.

On sait déjà que l’action se déroulera à Yokohama, la ville choisie pour Like A Dragon, donc à cet égard nous ne pourrons pas demander beaucoup de nouvelles. La ville sera exactement la même, mais avec quelques changements supplémentaires et un petit quelque chose en plus, bien que sans trop de fioritures, je suppose.

Là où Judgment a bien fait les choses, c’était dans une simplification de la facette du jeu de rôle ou des styles de combat. Maintenant, on sait qu’ils ajouteront un troisième style de combat, qui, je l’espère, ajoutera plus de variété et n’est pas un simple ajout, eh bien.

En fait, l’enjeu de Judgment est de proposer tout ce que la saga Yakuza proposait mais s’adressait à ce nouveau public et qui préfère se concentrer sur les jeux d’action et non sur les jeux au tour par tour. Et il fait déjà plus ou moins, répète même ses échecs. Il manque, peut-être, pour donner à Yagami une plus grande personnalité, qui bien que ce ne soit pas qu’il en manque, il est loin derrière Kiryu ou Ichiban.

La franchise Yakuza est en pleine forme. Maintenant, avec deux jeux et deux genres différents, il peut atteindre la table finale et finir de s’imposer comme l’une des franchises japonaises les plus réussies en Occident. Jugement et Like A Dragon, avec leurs localisations dans les différentes langues européennes, étaient les piliers sur lesquels bâtir quelque chose de solide et de durable. Il doit laisser derrière lui quelques passe-temps malsains et, surtout avec Yakuza, se lancer pour explorer d’autres environnements et d’autres approches, car Ichiban est le vide parfait pour cela.