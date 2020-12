Nos histoires scientifiques les plus populaires de 2020

La plus grande nouvelle scientifique cette année, de loin, avait tout à voir avec le nouveau coronavirus et la pandémie en cours. Les histoires sur le COVID-19 ont reçu exponentiellement plus de vues sur 45Secondes.fr que toutes les autres nouvelles scientifiques que nous avons partagées.

Mais malgré les difficultés de la pandémie, il y avait beaucoup de science fascinante en dehors du domaine de la recherche sur le COVID-19. Des énormes créatures marines aux astéroïdes en passant par, oui, le COVID-19, voici un résumé de certaines des histoires les plus populaires de cette année sur les sciences en direct.

10. La plus longue créature sous-marine

Une image montrant les bobines du long siphonophore. (Crédit d’image: Schmidt Ocean Institute)

45Secondes.fr aime les créatures étranges, et nos lecteurs aussi. Beaucoup étaient ravis d’apprendre la découverte d’un animal marin de 45 mètres de long appelé siphonophore – une créature translucide à cordes qui, comme le corail, est composée de petites créatures. Des explorateurs sous-marins avec le navire de recherche Falkor ont repéré la longue bête dans un canyon sous-marin au large des côtes australiennes. L’équipe a déclaré que ce siphonophore est «apparemment le plus gros animal jamais découvert».

9. Suivre « Starman » sur Mars

Starman a envoyé des photos chez lui avant de quitter l’orbite terrestre. (Crédit d’image: SpaceX

En octobre, le mannequin «Starman» de SpaceX, assis dans le siège conducteur d’un Tesla Roadster rouge cerise, a fait son approche la plus proche de Mars. La proximité est relative, cependant – la voiture de sport et le mannequin en décomposition rapide étaient à un peu moins de 8 millions de kilomètres de la planète rouge, soit environ 19 fois la distance de la Terre à la lune. Starman et son Roadster sont en orbite autour du soleil depuis environ deux ans, depuis leur lancement en février 2018.

8. La super lune rose

Les supermoons sont impressionnantes même quand elles ne sont pas roses. (Crédit d’image: Mike Hewitt / )

La pleine lune d’avril de cette année a été un vrai régal: une super lune rose! Le 7 avril, la lune était plus proche de la Terre qu’à tout autre moment de l’année, ce qui en faisait la plus grande pleine lune de l’année. Mais la super lune rose n’était pas vraiment rose. La lune d’avril porte le nom de la fleur sauvage rose Phlox subulata, qui fleurit dans l’est de l’Amérique du Nord au début du printemps. Même si la super lune d’avril n’était pas colorée, elle était toujours impressionnante.

7. Les photos d’animaux les plus drôles

La meilleure photo animalière de 2020. Appropriée. (Crédit d’image: © Mark Fitzpatrick / Comedy Wildlife Photo Awards 2020)

Nous attendons avec impatience les Comedy Wildlife Photo Awards chaque année, et cette année, nous n’avons pas déçu. L’image gagnante était une photo parfaitement synchronisée d’une tortue de mer semblant retourner l’oiseau. «C’était incroyable de voir la réaction à ma photo de Terry la tortue retournant l’oiseau», a déclaré le photographe Mark Fitzpatrick, «avec Terry faisant rire les gens au cours de ce qui a été une année difficile pour beaucoup, tout en aidant à diffuser une importante conservation message. »

6. Le plus grand trou d’ozone au pôle Nord

Un énorme trou dans la couche d’ozone s’est ouvert au-dessus du pôle Nord cette année. (Crédit d’image: Agence spatiale européenne)

En avril, nous avons été intrigués (et peut-être un peu inquiets) d’apprendre que les scientifiques ont détecté ce qui aurait pu être le plus grand trou dans la couche d’ozone jamais enregistré au-dessus du pôle Nord. Le trou couvrait une superficie d’environ trois fois la taille du Groenland et avait le potentiel d’exposer les personnes vivant aux latitudes les plus septentrionales à des niveaux élevés de rayonnement ultraviolet. Heureusement, le trou s’est finalement fermé tout seul.

5. ‘Oumuamua pourrait encore être une technologie extraterrestre

Représentation par un artiste du premier objet interstellaire identifié, «Oumuamua. (Crédit d’image: M. Kornmesser / ESO)

«Oumuamua est un objet mystérieux et interstellaire qui s’est aventuré dans notre système solaire il y a deux ans. Plusieurs personnes soupçonnaient que l’objet en forme de cigare était une sorte de technologie extraterrestre, en particulier parce qu’il accélérait comme si quelque chose le propulsait. Mais les scientifiques n’ont pas tardé à souligner que les chances d’être d’origine extraterrestre étaient minces et qu’une explication physique ou astronomique est plus probable. Cependant, en août, des astrophysiciens ont publié une étude démystifiant au moins une théorie non extraterrestre – selon laquelle l’hydrogène travaille pour propulser l’objet. Cela signifie qu’il y a encore de l’espoir que ce sont des extraterrestres!

4. Un nouvel organe humain

Un nouvel ensemble de glandes salivaires a été trouvé caché derrière le nez. (Crédit d’image: Institut néerlandais du cancer)

Les humains sont si bizarres. Cette année, les scientifiques ont découvert un nouvel organe humain: un ensemble de glandes salivaires situées au fond de la partie supérieure de la gorge. Avant de trouver ces glandes cachées, les scientifiques ne pensaient pas qu’il y avait des organes dans cette zone derrière le nez – seulement des glandes salivaires microscopiques, diffuses. Mais cet ensemble, appelé glandes salivaires tubariennes, mesure en moyenne 3,9 centimètres (1,5 pouces) de longueur et lubrifie et humidifie probablement le haut de la gorge derrière le nez et la bouche.

3. Les virus les plus meurtriers sur Terre

Le virus SARS-CoV-2 pourrait figurer sur cette liste à l’avenir. (Crédit d’image: Shutterstock)

Cet article sur les virus les plus meurtriers n’était pas nouveau, mais il a attiré beaucoup d’attention cette année. Les humains luttent contre les virus depuis le début de notre existence et, heureusement, nous en avons conquis quelques-uns avec des vaccins et des médicaments antiviraux efficaces. Mais, comme en témoigne cette liste, il existe encore de nombreux virus qui peuvent nous abattre.

2. Les pires épidémies et pandémies de l’histoire

Un service de grippe dans un hôpital du camp de l’armée américaine en France pendant la pandémie de grippe espagnole de 1918. (Crédit d’image: Shutterstock)

Les lecteurs ont également été fascinés par un article sur les épidémies et les pandémies les plus meurtrières de l’histoire, d’une épidémie préhistorique en 3000 avant JC à l’épidémie en cours du virus Zika qui a débuté en 2015. Cette longue liste révèle comment les épidémies ont frappé l’humanité tout au long de notre existence, parfois changer le cours de l’histoire et même éliminer des civilisations entières.

1. Coronavirus et pandémie de COVID-19

Les gens font la queue à Reading, PA le 25 avril 2020. (Crédit d’image: Ben Hasty / MediaNews Group / Reading Eagle via )

Comme mentionné précédemment, la pandémie de coronavirus a été la plus grande nouvelle scientifique de l’année. Les trois histoires de coronavirus les plus lues en 2020 étaient:

Les symptômes du COVID-19

Les personnes atteintes de COVID-19 peuvent avoir une maladie asymptomatique, légère ou grave et peuvent présenter un large éventail de symptômes. Les reporters sur la santé de 45Secondes.fr ont mis à jour cet article au moins trois fois cette année, alors que les médecins et les scientifiques en découvrent davantage sur la façon dont le nouveau coronavirus se manifeste chez l’homme.

Le coronavirus n’a pas été fabriqué dans un laboratoire

L’origine du nouveau coronavirus, appelé SARS-CoV-2, n’était pas claire au départ, ce qui a donné naissance au mythe persistant selon lequel le virus a été fabriqué par des scientifiques et s’est échappé d’un laboratoire à Wuhan, en Chine, où l’épidémie a commencé. Mais une analyse du génome du SRAS-CoV-2 a révélé que le virus est d’origine naturelle et qu’il est très peu probable qu’il soit conçu par l’homme. Il n’y a toujours aucune preuve que le virus SRAS-CoV-2 est d’origine humaine, malgré une enquête continue sur cette possibilité.

Le coronavirus est différent de la grippe

Lorsque le nouveau coronavirus est apparu, certaines personnes ont supposé que, les symptômes du coronavirus semblant chevaucher les symptômes du virus de la grippe saisonnière, les deux virus présentaient une menace similaire. Cependant, les scientifiques et les médecins ont vite réalisé que ce n’était pas le cas – le coronavirus se propage beaucoup plus facilement et a un taux de mortalité beaucoup plus élevé que la grippe. C’était notre histoire la plus lue de l’année.

