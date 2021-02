Northrop Grumman teste des moteurs de fusée pour le nouveau booster Vulcan Centaur

Northrop Grumman et l’United Launch Alliance (ULA) ont effectué avec succès un test crucial de moteur de fusée pour la fusée de nouvelle génération d’ULA, Vulcan Centaur, en vue d’un lancement débutant plus tard cette année.

Sur un banc d’essai à Promontory, dans l’Utah, les entreprises ont effectué un «test au sol de validation» de 90 secondes pour le moteur, ce qui aidera à alimenter un booster de sangle Northrop Grumman pour Vulcan Centaur. La fusée utilisera les boosters à sangle pour une capacité de levage supplémentaire, ce qui est pratique pour des situations telles que l’envoi de gros satellites dans l’espace.

Le test du 21 janvier s’est concentré sur le Graphite Epoxy Motor 63XL, une variante du booster à sangle GEM 63 de Northrop Grumman, a déclaré Northrop Grumman dans un communiqué.

« L’évolution de la conception originale du GEM 63 utilise nos décennies d’expertise en matière de booster GEM tout en améliorant les capacités pour les missions de transport lourd », a déclaré Charlie Precourt, vice-président des systèmes de propulsion de Northrop Grumman, dans le même communiqué.

En relation: D’Atlas à Vulcain: 34 ans d’évolution des fusées en 1 image

La nouvelle gamme de fusées Vulcan combine les aspects technologiques des anciennes familles de fusées Delta et Atlas et comprend de nouveaux moteurs, une option de récupération en vol et un nouvel étage supérieur.

La date de lancement cible de l’ULA de 2021 pour Vulcan Centaur a été fixée il y a trois ans, après qu’un processus d’approvisionnement de l’US Air Force a entraîné un glissement de l’objectif initial de lancement 2020 d’un an.

Le test statique du 63XL le 21 janvier a produit près de 450000 livres de poussée pour vérifier les performances du moteur, l’isolation, le grain du propulseur, la balistique et la buse, a ajouté Northrop Grumman. La famille GEM est utilisée depuis les années 1980 dans les fusées ULA (et société patrimoniale) telles que la Delta II, la Delta II Heavy, la Delta IV et l’Atlas V.

Le premier vol opérationnel de Vulcan Centaur devrait être un atterrisseur lunaire privé nommé Peregrine, dont le lancement est prévu cette année. En décembre, SpaceNews a annoncé que le lancement devrait avoir lieu vers la fin de 2021.

Le Vulcan Centaur a également été réservé pour lancer six missions de fret vers la Station spatiale internationale sur l’avion spatial Dream Chaser de la Sierra Nevada d’ici 2024.

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.