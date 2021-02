Northrop Grumman nomme un vaisseau spatial pour la «  figure cachée  » de la NASA Katherine Johnson

Un mathématicien de la NASA dont les calculs ont aidé à envoyer le premier Américain en orbite est honoré comme l’homonyme d’un vaisseau de ravitaillement qui soutiendra les astronautes qui encerclent la Terre aujourd’hui.

Si les horaires se tiennent, le SS Katherine Johnson, un cargo Northrop Grumman Cygnus, se lancera vers la Station spatiale internationale le 20 février – 59 ans jour pour jour après que le travail de Johnson ait rendu possible la mission Mercury de John Glenn.

« Pour célébrer le Mois de l’histoire des Noirs, Northrop Grumman a annoncé le nom de notre vaisseau spatial NG-15 Cygnus en l’honneur de Katherine Johnson, une mathématicienne de la NASA qui a surmonté les barrières de race et de sexe », a écrit la société dans un communiqué de presse du 1er février. « C’est la tradition de l’entreprise de nommer chaque vaisseau spatial Cygnus après un individu qui a joué un rôle central dans les vols spatiaux habités. »

Johnson, décédée à l’âge de 101 ans le 24 février 2020, faisait partie d’un pool de femmes afro-américaines dont le rôle était d’être les «ordinateurs» humains pour le Comité consultatif national pour l’aéronautique, l’agence prédécesseur de la NASA. Johnson et ses collègues ont effectué le travail mathématique nécessaire aux ingénieurs pour faire avancer leurs travaux aéronautiques.

Après la fondation de la NASA en 1958, Johnson est passé au Space Task Group du Langley Research Center en Virginie, calculant les trajectoires suborbitales et orbitales des premiers vols spatiaux humains américains. Dans le cadre de son travail, Johnson est devenue la première femme de la division de recherche en vol de la NASA à être reconnue comme l’auteur d’un rapport.

Des années plus tard, après que Johnson ait pris sa retraite et qu’un livre et un film lui aient fait connaître les histoires de ses collègues « Hidden Figures » à l’attention du public, les contributions de Johnson à la NASA ont été reconnues avec la médaille présidentielle de la liberté et la médaille d’or du Congrès, ainsi que la médaille d’or du Congrès. Nom du centre de recherche informatique de la NASA et de la chaussée devant le bâtiment du siège de la NASA à Washington, DC. Mattel a également modelé une poupée Barbie après l’apparition de Johnson.

Le NG-15 Cygnus est le premier vaisseau spatial à voler sous le nom de Johnson.

Le cargo NG-15 Cygnus de Northrop Grumman, baptisé «SS Katherine Johnson» en l’honneur du mathématicien de la NASA, se prépare pour son lancement vers la Station spatiale internationale à Wallops Flight Facility de la NASA en Virginie. (Crédit d’image: Northrop Grumman)

« Son travail à la NASA a littéralement lancé les Américains dans l’espace et son héritage continue d’inspirer chaque jour les jeunes femmes noires. Northrop Grumman est fière de célébrer la vie de Katherine Johnson et son esprit infiniment persévérant », a déclaré la société.

Le SS Katherine Johnson lancera au sommet d’une fusée Northrop Grumman Antares depuis le port spatial régional Mid-Atlantic de l’installation de vol Wallops de la NASA sur Wallops Island en Virginie. La capsule non injectée fournira environ 8 200 livres. (3 720 kilogrammes) d’expériences scientifiques, de fournitures et de matériel pour l’équipage de l’Expédition 64 de la station spatiale.

Après environ deux mois amarrés à la station, le SS Katherine Johnson partira et déploiera un certain nombre de cubesats – dont 42 ThinSats dans le cadre d’un programme de sensibilisation pour les étudiants de la Virginia Commercial Space Flight Authority – avant d’effectuer une rentrée destructrice dans l’atmosphère terrestre.

Le SS Katherine Johnson est le deuxième Cygnus à être nommé en l’honneur d’un pionnier de l’espace noir. Le SS Robert Lawrence a été nommé pour le premier Afro-Américain à être sélectionné comme astronaute lors de son lancement en février 2020.

Parmi les autres homonymes du vaisseau spatial Cygnus, citons l’ancien dirigeant de la société JR Thompson et les astronautes de la NASA David Low, Gordon Fullerton, Janice Voss, Deke Slayton, Rick Husband, Alan Poindexter, John Glenn, Gene Cernan, John Young, Roger Chaffee et Alan Bean. Le plus récent Cygnus, qui a été lancé en octobre 2020 et a quitté la station spatiale en janvier, a été nommé SS Kalpana Chawla en l’honneur de la première femme née en Inde à entrer dans l’espace.

