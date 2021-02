Northrop Grumman honore le mathématicien des «  figures cachées  » en donnant son nom au navire de ravitaillement de l’ISS

22 févr.2021 10:17:12 IST

Un navire de ravitaillement de la station spatiale nommé d’après le mathématicien noir de la NASA présenté dans le film «Hidden Figures» a explosé en orbite samedi, le 59e anniversaire du lancement historique de John Glenn. La capsule Cygnus de Northrop Grumman – surnommée le SS Katherine Johnson – devrait atteindre la Station spatiale internationale lundi après son lancement depuis la côte est de la Virginie. Johnson est décédée il y a presque exactement un an à l’âge de 101 ans. « Mme Johnson a été choisie pour ses calculs manuscrits qui ont aidé à lancer les premiers Américains dans l’espace, ainsi que pour ses réalisations en brisant le plafond de verre après le plafond de verre en tant que femme noire », Frank DeMauro, un vice-président de Northrop Grumman, a déclaré à la veille du décollage. « Un devoir pour vous tous est d’aller regarder ce film après le lancement de Cygnus. »

Les chiffres de Johnson ont contribué au vol du 20 février 1962, au cours duquel Glenn est devenu le premier Américain à orbiter autour du monde. Le film, sorti à la fin de 2016, dépeignait les efforts déployés par Johnson et d’autres femmes noires au Langley Research Center de la NASA à Hampton, en Virginie, pendant les premiers jours de l’exploration spatiale. Langley est à 160 kilomètres du site de lancement de Wallops Island.

Northrop Grumman a lancé l’expédition de quatre tonnes pour la NASA en début d’après-midi depuis Wallops, où les températures étaient juste au-dessus de zéro. La fusée Antares était visible des Carolines au Connecticut, du moins là où le ciel était dégagé.

Nous avons LIFTOFF de @NorthropGrummanle vaisseau spatial SS Katherine Johnson transportant 8 000 livres de @ISS_Research & fournitures au @Station spatiale! pic.twitter.com/jmJQTHtyKj – NASA (@NASA) 20 février 2021

Ce sera la deuxième livraison de la station spatiale en moins d’une semaine. Une capsule russe s’est arrêtée mercredi avec des pommes et des oranges, entre autres.

« Oh, nous aimons la nourriture fraîche !!! » a tweeté l’astronaute japonais Soichi Noguchi. Il a noté que la station spatiale a survolé la Virginie seulement 10 minutes avant le lancement de samedi.

Noguchi et ses six équipiers américains et russes peuvent s’attendre à plus de pommes une fois que le Cygnus arrivera, ainsi que des tomates, des noix, du saumon fumé, des fromages parmesan et cheddar, des caramels et des lanières de noix de coco.

La capsule contient également 120 000 petits vers ronds pour une expérience musculaire, ainsi que du matériel informatique standard pour augmenter la vitesse de traitement des données à la station spatiale. Volent également: des détecteurs de rayonnement destinés au programme d’alunissage des astronautes de la NASA et un nouveau système pour convertir davantage l’urine des astronautes en eau potable.

Il s’agit de la 15e course d’approvisionnement de Northrop Grumman pour la NASA. SpaceX est l’autre expéditeur de la NASA.

