North West est-il le prochain Bob Ross? Voir l’incroyable peinture Kim Kardashian ne peut pas arrêter de jaillir

Il n’est pas surprenant qu’un Kardashian devienne viral.

Cette fois, c’est la fille de Kim Kardashian West, North West, qui devient virale pour sa peinture Bob Ross-esque qui est si bonne que les gens se demandent si elle l’a vraiment peinte.

La peinture de paysage intitulée «Mon petit artiste du Nord» contient une signature avec le nom «Nord», suivie d’un visage souriant.

La peinture réalisée par l’enfant de 7 ans contenait une grande montagne enneigée en arrière-plan et un beau ruisseau menant au premier plan, qui contenait de grands arbres sur une colline herbeuse et colorée.

North West est-il le prochain Bob Ross?

Lisez la suite pour tous les détails sur le talent impressionnant de North, ainsi que ce que les utilisateurs des médias sociaux disent à propos de la peinture.

Un utilisateur de TikTok – qui prétend que sa mère est le professeur d’art de North West – dit que la peinture est réelle.

En devenant viral, un utilisateur de TikTok du nom de «camrynfred», qui serait la fille du professeur d’art, a posté une vidéo sur son TikTok expliquant son témoignage.

Elle montre comment sa mère apprend à tous les élèves à peindre la même peinture dans le programme qu’elle enseigne. Dans la vidéo, elle montre une image avec la date du 9 septembre 2006, où son jeune moi pose à côté du même tableau.

Kim K. est venue à la défense de sa fille après que les utilisateurs des médias sociaux aient commencé à spéculer sur la validité de la peinture.

Alors que la peinture de North explosait sur les réseaux sociaux, Kim a publié une déclaration concernant toutes les réactions négatives et la haine que sa fille subit injustement.

Dans l’une de ses histoires Instagram, Kim a de nouveau téléchargé le tableau avec la légende: «Criez à toutes les fières mamans qui aiment montrer les chefs-d’œuvre de leur bébé.»

Beaucoup les gens croyaient que la peinture de North n’a pas été réellement fait par elle, cependant, ce qui a bouleversé Kim – et à juste titre.

La fondatrice de Skims a publié une déclaration supplémentaire sur son histoire Instagram à propos de la peinture, en écrivant:

« Ne jouez pas avec moi quand il s’agit de mes enfants !!! Ma fille et sa meilleure amie suivent un cours sérieux de peinture à l’huile où leurs talents et leur créativité sont encouragés et nourris. North a travaillé incroyablement dur sur sa peinture qui a pris plusieurs semaines à terminer. En tant que maman fière, je voulais partager son travail avec tout le monde. Je vois des articles d’opinion dans les médias et les médias sociaux d’adultes adultes décomposer, que mon enfant ait réellement peint ou non cela! Comment osez-vous voir des enfants faire des choses formidables alors essayez de les accuser de ne pas être géniaux!?!?! S’il vous plaît, arrêtez de vous embarrasser avec la négativité et permettez à chaque enfant d’être GRAND !!! NORD-OUEST PEINT CELA. «

De plus, le fait que des hommes et des femmes adultes essaient de minimiser les talents d’un enfant via les médias sociaux en est plus révélateur que North West ou Kim Kardashian.

D’autres utilisateurs de médias sociaux sont également venus rapidement à la défense de North, avec un utilisateur Twitter écrivant, « Je crois réellement que North West a peint cette peinture à l’huile de paysage parce que j’étais l’un de ces enfants. »

Un autre a déclaré: «Le nombre de personnes qui disent que le Nord ne peut pas suivre un tutoriel de bob ross est en fait impoli. Elle est intelligente. Elle a accès à YouTube et à du matériel artistique. C’est seulement son âge qui a fait trébucher les gens.

Espérons que cela n’a pas découragé Kim de montrer le travail de sa fille car d’après ce que nous savons, il n’y a que plus de chefs-d’œuvre à venir.

Tomás Diniz Santos est un écrivain vivant à Orlando, en Floride. Il couvre des sujets d’actualité, de divertissement et de culture pop.