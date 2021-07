Norman Reedus veut jouer à Ghost Rider dans le MCU

« Ghost Rider » est l’un des anti-héros les plus populaires sur les pages de Marvel Comics. Sa première incarnation a eu lieu à travers Johnny Blaze, un motocycliste et cascadeur qui vend son âme à Satan (se révélant être le démon Méphisto), dans le but de sauver l’âme de son père.

Ghost Rider a atteint l’écran à deux reprises en 2007 et 2011 sous l’interprétation de Nicolas Cage, qui, étant fan du personnage, a même servi de producteur dans les deux volets, qui n’ont pas été entièrement bien accueillis par la critique et le public en général. Lorsque Marvel a récupéré les droits du personnage (qui étaient dans le domaine de Sony Pictures), il l’a inclus dans la série « Agents of SHIELD », gagnant une plus grande acceptation parmi le public.

L’avenir de Ghost Rider au cinéma est actuellement incertain, bien qu’il y ait déjà quelqu’un de complètement intéressé à le jouer. Lors d’une conversation avec ComicBook.com, Norman Reedus, chargé de jouer Daryl Dixon dans la série « The Walking Dead », a déclaré que ce serait amusant de le jouer.

Reedus assure dans l’entretien que la conversation sur qui devrait être le prochain Ghost Rider dure depuis des années et qu’il aimerait en faire partie. Avec la fin imminente de The Walking Dead, Reedus a commencé à réaliser des projets parallèles à la série zombie, y compris sa propre émission de téléréalité.

« Ride With Norman Reedus » est une émission d’AMC où l’acteur présente son amour pour les motos qui parcourent les États-Unis avec quelques célébrités, qui a déjà cinq saisons à l’antenne. Dans son temps libre, l’acteur partage son grand amour pour ces véhicules sur les réseaux sociaux, une bonne raison de vouloir s’impliquer auprès du motard surnaturel en cas de redémarrage.