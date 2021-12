Norman Reedus veut incarner Ghost Rider dans l’univers cinématographique Marvel

in

Norman Reedus a passé des années à jouer dans le succès de masse connu sous le nom Les morts qui marchent, où il incarne Daryl Dixon, qui malgré sa mauvaise humeur, est toléré par le groupe de survivants en raison de ses compétences dans la chasse aux animaux et pour ne pas avoir peur de tuer « marcheurs ». Le personnage n’a pas d’équivalent dans les bandes dessinées et est une création exclusive de la série AMC. Maintenant, l’acteur veut faire le saut merveille.

Fan de motos, l’interprète sait déjà quel personnage de la Univers cinématographique Marvel aimerait interpréter : Cavalier fantôme. Faudra-t-il se battre avec Keanu préfet donner vie à Johnny Blaze ? Le protagoniste de Matrice Il est également envisagé pour le MCU mais on ne sait pas encore dans quel rôle. Partagez avec Reedus votre amour pour les motos et cela peut être un message pour Kevin Feige, le cerveau de la marque.

Norman Reedus peut-il devenir Ghost Rider ?

L’acteur de Les morts qui marchent Il a profité de ses réseaux sociaux et partagé des messages où les fans lui demandent d’interpréter le Esprit de vengeance. « Le seul nom que je veux entendre pour #GhostRider est Norman Reedus »dit l’un des tweets. « Ça va être incroyable de voir Norman Reedus en tant que Ghost Rider fouetter les gens »fait remarquer une autre personne dans le filet à oiseaux.

Jon Bernthal, protagoniste de la série Le punisseur pour Netflix, a aidé l’acteur à devenir le nouveau Cavalier fantôme: « Ce serait génial. Appelez quelqu’un, faites en sorte que cela se produise. Je veux le voir! »dit l’interprète de Frank Castle. Pendant ce temps, Reedus a confirmé que les conversations étaient latentes ces dernières années, mais que leur arrivée dans le MCU ne s’est jamais concrétisée.

Ce qui est certain, c’est que merveille élargit son côté surnaturel, de la même manière qu’il l’a fait avec son côté cosmique, et des personnages comme Lame, joué par Mahershala Ali et Loup-garou de nuit, dans la peau de Gael García Bernal, arrivera à l’écran en un rien de temps. Un préambule à Cavalier fantôme? Sûrement Norman Reedus alors tu le veux ! Les rumeurs sont déjà installées.

