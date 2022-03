Norman Reedus souffre d’une commotion cérébrale sur le tournage de The Walking Dead

L’acteur Norman Reedusvedette de la série à succès »Les morts qui marchent »a subi une commotion cérébrale lors du tournage de la 11e et dernière saison de la série de zombies AMC. « Norman a subi une commotion cérébrale sur le plateau », a déclaré le publiciste de Reedus dans un communiqué. « Il se remet bien et sera bientôt de retour au travail. Merci à tous pour votre inquiétude. »

Reedus a joué Daryl Dixon depuis ses débuts dans la première saison de »The Walking Dead », étant l’un des personnages qui a duré le plus longtemps dans la série, et l’un des plus aimés des fans. Notamment, la bande dessinée sur laquelle la série est basée n’a pas d’équivalent dans le matériel créé par Robert Kirkman et Tony Mooremais l’adaptation AMC lui a donné une place clé dans l’histoire.

Alors que »The Walking Dead » est sur le point de se terminer avec la saison 11, le temps de Reedus en tant que Daryl est loin d’être terminé. En septembre 2020, AMC a annoncé un spin-off axé sur « Daryl et Carol »avec Carol joué par Melissa McBride qui devrait arriver en 2023.

« J’ai hâte de me plonger dans nos brillants scénaristes, producteurs, réalisateurs, acteurs et équipes pour donner vie à ce dernier chapitre épique de l’histoire de Robert Kirkman pour nos fans au cours des deux prochaines années », a déclaré le producteur de The Walking Dead. Angela Kang lorsque le spin-off a été annoncé. « La série phare ‘The Walking Dead’ a été ma maison créative pendant une décennie, donc c’est doux-amer d’y mettre fin, mais je ne pourrais pas être plus excité de travailler avec Scott Gimple et AMC ».

« Je suis incroyablement honoré de faire partie de » The Walking Dead « », a ajouté Reedus. « Cette émission a changé ma vie et ma carrière et toutes les personnes impliquées ont vraiment été une famille pour moi au cours de la dernière décennie. Je suis reconnaissant de l’amour et du soutien d’AMC et je sais qu’il y a beaucoup plus d’histoires à raconter et bien plus encore à engager. Les meilleurs fans dans le monde. La relation de Daryl avec Carol a toujours été ma relation préférée dans la série. »

De nouveaux épisodes de » The Walking Dead » sont diffusés le dimanche sur AMC, mais l’épisode est diffusé une semaine plus tôt sur le service. AMC+.