Norman Reedus et The Jim Henson Company s’associent pour une nouvelle série fantastique

Quelque chose se prépare dans la société Jim Henson, et Norman Reedus est impliqué. Les morts qui marchent star a été embauchée par la société pour réaliser une nouvelle série d’aventures ! Cette nouvelle nous vient de Variety.

Ce sera une approche différente pour Reedus. Bien que l’acteur ait l’habitude d’agir avec, contre et fuyant des monstres, cette fois, il s’associe pour les créer ! Également dans les sièges créatifs, il fait équipe avec nul autre que Brian et Wendy Froud. Le duo a une histoire de travail avec Henson Studios, remontant aussi loin que les années 80 quand ils ont aidé à développer Le cristal sombre et Labyrinthe. Depuis, ils se sont à nouveau associés pour apporter Le cristal sombre: l’âge de la résistance vivre. Ce nouveau spectacle, cependant, se déroulera dans un monde entièrement nouveau. Halle Stanford, présidente de la télévision chez The Jim Henson Company, avait ceci à dire avec Variety.

« Norman Reedus, les Frouds et la Jim Henson Company se sont réunis pour créer un spectacle, c’est le mashup de mes rêves ! Norman est un artiste, et quand je lui ai suggéré, et si nous créions ensemble une série avec les Frouds qui explore son amour des créatures magiques, il était tellement excité.

C’est toujours un régal de voir Henson ramener des marionnettes à la télévision. La société, avec les Frouds, nous a ramenés à Thra en 2019 avec Netflix Le cristal sombre: l’âge de la résistance. L’émission a obtenu des notes élevées de la part des critiques et des fans, ainsi que le Primetime Emmy Award for Outstanding Children’s Program. Malheureusement, la série a été annulée après une seule saison. Malgré cela, Henson garde toujours espoir pour cette franchise, comme l’a dit Stanford.

« Nous sommes agiles, nous sommes résilients. Nous sommes prêts à sauter. La minute où quelqu’un voudrait retourner dans Thra [“The Dark Crystal” planet setting]c’est un monde sur lequel nous continuerons à construire et à penser.

En janvier de cette année, Henson a également créé Fraggle Rock : retour au rocher sur AppleTV+. Le spectacle a servi de redémarrage de la série musicale fantastique originale des années 80. La saison détient actuellement 100% sur Rotten Tomatoes et a été saluée par les fans, nouveaux et anciens.





« J’ai vraiment senti que le monde avait besoin de plus de Fraggles. Nous avions besoin de plus d’espoir en ce moment dans le monde. Nous avons beaucoup parlé aux enfants, aux enseignants et aux parents, et nous avons proposé de nombreux sujets que vous pouvez voir dans l’émission. Cela a beaucoup à voir avec la science et parle de durabilité, de justice sociale et de résolution des problèmes que nous créons. Nous avons beaucoup de discussions sur l’identité. Nous avons découvert qu’il y a beaucoup d’anxiété chez les enfants.

L’équipe Norman Reedus, Jim Henson Company remettra le « punk » dans « Hope Punk »





Dark Crystal dans les coulisses avec l’aimable autorisation de Gizmodo

Stanford a poursuivi en disant Variety que Henson est très heureux de se lancer dans des projets plus axés sur la famille aux heures de grande écoute qui habitent les domaines de la fantaisie et de la science-fiction. Stanford décrit la direction comme « hope punk » et l’utilise pour décrire le projet Reedus.

« Nous voulons rendre l’espoir cool ! c’est un fantasme urbain. Ce sera un monde magique. Mais j’ai l’impression que Norman va nous aider à ramener le ‘punk’ dans ‘hope punk’. Je pense aussi que les gens aiment un peu ce punk dans l’héritage de Henson. Les Muppets étaient les outsiders, nos [‘Labyrinth’] Goblin King avec David Bowie était tellement cool… Quand vous dites « Jim Henson », cela évoque quelque chose chez les gens. J’espère donc que ceux qui se sont sentis inspirés par lui, comme Norman Reedus, se tourneront vers nous comme une nouvelle maison pour créer ces types d’histoires transformatrices et divertissantes, et ayant quelque chose à dire, mais voulant aussi en quelque sorte pousser le support de la télévision ».

C’est toujours merveilleux d’entendre des mots aussi enthousiastes et passionnants d’un studio avec un tel héritage derrière lui. Les mots rappellent Henson lui-même et son désir de repousser les limites de la marionnette en tant que forme d’art et de la télévision en tant que média. Même si le streaming a conquis le marché de la télévision, il reste encore beaucoup de murs à abattre. C’est un plaisir d’entendre que les gens derrière l’entreprise perpétuent l’esprit de son fondateur. Et il semble que Reedus ressente la même énergie, comme il le dit à Variety à propos de sa nouvelle équipe avec les Frouds.





« [Excited is] un euphémisme. Ils sont maîtres dans l’espace de construction du monde fantastique. Je veux dire, une émission sur les gobelins, les trolls et les créatures d’un autre monde ? Il n’y a personne dans l’univers mieux adapté pour cela que la société Henson.





