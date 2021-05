Norman Lloyd meurt, la légende d’Hollywood et la star de St.Ailleurs avait 106 ans

un incontournable à Hollywood depuis près d’un siècle, Norman Lloyd nous a quittés. Acteur, producteur et réalisateur qui travaille dans le show business depuis 1923, Lloyd est peut-être mieux connu pour son rôle de Dr Daniel Auschlander dans la série dramatique médicale. Saint-Ailleurs dans les années 1980, bien que ce ne soit qu’un des nombreux rôles appréciés par ses fans. Malheureusement, un ami de la famille a récemment confirmé à Deadline que Lloyd était mort dans son sommeil le 10 mai à son domicile de Los Angeles à l’âge de 106 ans.

« Norman a eu un excellent troisième acte, avec une fête d’anniversaire annuelle jusqu’à 105 ans remplie de notables », a déclaré Dean Hargrove, ami proche de Lloyd et collègue producteur de télévision, à propos de la vie et de l’héritage de Lloyd. « Il a été actif jusqu’à la fin, imprégné de belles histoires sur les débuts du théâtre hollywoodien et new-yorkais. »

D’autres amis de Lloyd ont également rendu hommage. Publiant une photo d’elle-même avec Lloyd et son père, le critique de cinéma Leonard Maltin, la co-animatrice du podcast Maltin On Movies, Jessie Maltin, a tweeté: « Il a joué au tennis avec Charlie Chaplin, est devenu le bras droit de Hitchcock et a travaillé avec tout le monde, d’Orson Welles à Amy Schumer. . Le temps passé avec lui était tout simplement glorieux. Appeler Norman Lloyd un ami était vraiment un honneur – nous vous aimons monsieur. RIP. «

« Oh Norman Lloyd, vous avez été si gentil avec moi quand j’étais enfant. Puissiez-vous reposer en paix mon cher », a également tweeté l’actrice Rosanna Arquette.

Parfois considéré comme la star la plus ancienne d’Hollywood, Lloyd a commencé sa carrière en tant qu’artiste de vaudeville lorsqu’il était enfant, devenant un professionnel à part entière à l’âge de neuf ans. Il a commencé sa carrière d’acteur avec le Mercury Theatre d’Orson Welles et a participé à sa toute première production, une interprétation de Shakespeare. Jules César. Lloyd a ensuite pris un rôle dans le film légendaire de Welles Citoyen Kane, bien qu’il ait fini par quitter le projet pendant la pré-production.

Les débuts au cinéma de Lloyd viendraient officiellement dans le film d’Alfred Hitchcock de 1942 Saboteur, qui mettait en vedette l’acteur dans le rôle d’un espion qui tombe du haut de la Statue de la Liberté. Quand il a plus tard commencé à travailler en tant que réalisateur, Lloyd a continué à collaborer avec Hitchcock en réalisant plusieurs tranches de la série. Alfred Hitchcock présente. En tant qu’acteur, Lloyd est également apparu dans diverses histoires de la série.

En fin de compte, Lloyd est apparu dans plus de 60 films et émissions de télévision. Avec son rôle populaire sur Saint-Ailleurs et son travail avec Hitchcock, les autres rôles notables de Lloyd incluent le travail avec Charlie Chaplin dans Feux de la rampe (1952) et des parties dans Cercle des poètes disparus, L’âge de l’innocence, et Accident ferroviaire. Il a également eu un grand rôle dans la série télévisée Sept jours et a joué le professeur Galen sur Star Trek: la nouvelle génération, avec d’autres crédits TV dont Famille moderne, Ailes, La zone de crépuscule, et Le meurtre qu’elle a écrit.

En ce moment, nos pensées vont à la famille et aux amis de Lloyd qui pleurent la perte de son décès. Au cours de sa longue carrière, Norman a livré un travail vraiment incroyable qui fera en sorte que son héritage perdure pour toujours. Qu’il repose en paix. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

