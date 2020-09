Normal people saison 2: casting, intrigue, date de sortie prévue et tout ce que vous devez savoir !!!

Cette série est l’une des fantastiques séries télévisées irlandaises sur le Web et les scripts entiers ont été écrits par Sally Rooney, Alice Birch, Mark O’Rowe. Je suis sûr que ces trois personnes se verront confier les scripts entiers avec succès. les fans sont très excités de regarder cette série car elle était basée sur le genre de la romance. Cette série romantique était devenue plus populaire parmi les gens.

Les deux réalisateurs, à savoir Lenny Abrahamson et Hettie Macdonald, dirigeront la saison prochaine. pourtant, il faut attendre et découvrir une équipe de production confirmée. Il y avait tellement de producteurs exécutifs pour cette série et ce sont notamment Ed Guiney, Andrew Lowe, Emma Norton, Anna Ferguson, Sally Rooney et enfin Lenny Abrahamson. On peut s’attendre aux mêmes producteurs pour la prochaine saison. attendons une bonne ouverture.

Les gens normaux saison 2; Distribution et personnages;

Beaucoup de personnages ont bien joué leur rôle la saison dernière et certains des personnages sont notamment Daisy Edgar Jones comme Marianne Sheridan, Paul Mescal comme Connell Waldron, Aislin McGuckin comme Denise Sheridan, Eeanna Hardwicke comme Rob Hegarty, Frank Blake comme Alan Sheridan, Eliot sel comme joannna, india mullen comme peggy, clinton libery comme keirnan, etc.

Les personnages ci-dessus ont bien joué leur rôle dans les précédents et je suis sûr qu’ils reviendront dans cette série. pourtant, nous devons attendre et découvrir d’autres nouveaux personnages pour cette série.

Normal people saison 2: date de sortie

Il n’y avait pas de date de sortie spécifiée pour cette série et la première saison publiée dans l’année du 26e Avril 2020. Je peux affirmer avec certitude que la date de sortie confirmée sera annoncée après la situation de verrouillage. Pourtant, nous devons attendre une nouvelle date de sortie.

Les gens normaux saison 2; bande annonce

La saison dernière a vu le plus grand rebondissement parmi les fan clubs et les gens attendent donc la bande-annonce.

Mais, il n’y avait pas de bande-annonce spécifiée pour cette série et les mises à jour de la bande-annonce seront lancées après l’effet pandémique du COVID-19. Pourtant, nous devons attendre une meilleure mise à jour de la bande-annonce.

