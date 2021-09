Norm Macdonald se souvient alors qu’Hollywood rend hommage à une icône de la comédie

Les amis célèbres de Norm Macdonald s’unissent pour rendre hommage au défunt comédien à la suite de sa mort choquante. Pendant près d’une décennie, Macdonald luttait secrètement contre le cancer. Il a finalement perdu cette bataille mardi lorsqu’il a été annoncé que le Saturday Night Live favori était décédé à l’âge de 61 ans.

De nombreuses stars hollywoodiennes et autres comédiens rendent désormais hommage à Norm MacDonald sur les réseaux sociaux. Cela inclut Artie Lange, qui a joué dans la comédie Dirty Work avec Macdonald en 1998. En postant une photo de lui avec Norm, Artie a déclaré: « Tu vas me manquer pour toujours! »

Vous allez me manquer [email protected] pic.twitter.com/guVNMZpyzM – Artie Lange (@artiequitter) 14 septembre 2021

« Je suis absolument dévasté par Norm MacDonald« , a déclaré Conan O’Brien, qui avait invité Norm dans son talk-show à de nombreuses occasions mémorables. « Norm avait la voix comique la plus unique que j’aie jamais rencontrée et il était tellement drôle et sans compromis. Je ne rirai plus jamais aussi fort. Je suis tellement triste pour nous tous aujourd’hui. »

Je suis absolument dévasté par Norm Macdonald. Norm avait la voix comique la plus unique que j’aie jamais rencontrée et il était tellement drôle et sans compromis. Je ne rirai plus jamais aussi fort. Je suis tellement triste pour nous tous aujourd’hui. – Conan O’Brien (@ConanOBrien) 14 septembre 2021

Seth Rogen a tweeté : « Oh putain. J’étais un grand fan de Norm Macdonald et j’ai essentiellement arnaqué son discours quand j’ai commencé à jouer. Je resterais éveillé spécialement pour le regarder dans les talk-shows. Il était l’invité le plus drôle de tous les temps. Nous avons perdu un géant de la comédie aujourd’hui. L’un des plus grands de tous les temps. RIP. «

Oh putain. J’étais un grand fan de Norm Macdonald et j’ai essentiellement arnaqué sa prestation quand j’ai commencé à jouer. Je resterais éveillé spécialement pour le regarder dans les talk-shows. Il était l’invité le plus drôle de tous les temps. Nous avons perdu un géant de la comédie aujourd’hui. L’un des plus grands de tous les temps. DÉCHIRURE. – Seth Rogen (@Sethrogen) 14 septembre 2021

Jim Carrey a tweeté : « Mon cher ami Norm MacDonald est décédé après une bataille courageuse de 10 ans. Il était l’un de nos joyaux les plus précieux. Un génie de la comédie honnête et courageux. Je l’aime. »

Mon cher ami Norm MacDonald est décédé après une bataille courageuse de 10 ans. Il était l’un de nos joyaux les plus précieux. Un génie de la comédie honnête et courageux. Je l’aime. – Jim Carrey (@JimCarrey) 14 septembre 2021

« NOOOOO GODDAMIT », dit Patton Oswalt. « Oh mon Dieu, qu’est-ce qui se passe même. Au revoir, Norm. Tu n’as jamais été hilarant à 100%. »

NOOOON DIEU. Oh mon Dieu qu’est-ce qui se passe même. Au revoir, Norm. Tu n’as jamais été hilarant à 100%. https://t.co/loW3QsEjgW – Patton Oswalt (@pattonoswalt) 14 septembre 2021

Se référant au morceau légendaire de Macdonald sur Le Comedy Central Roast de Bob Saget, le comédien Brian Posehn a raconté cette histoire: « L’un des moments les plus difficiles où j’ai jamais ri a été pendant le rôti de Bob Saget alors que @normmacdonald l’a mangé exprès, creusant joyeusement un peu que le public en direct n’achetait pas. Pendant ce temps, les autres bandes dessinées et moi étions en larmes et en admiration devant l’un des humains les plus drôles de tous les temps. »

L’un des moments les plus difficiles où j’ai jamais ri a été pendant le rôti de Bob Saget en tant que @normmacdonald l’a mangé exprès, en creusant joyeusement un peu que le public en direct n’achetait pas. Pendant ce temps, les autres bandes dessinées et moi étions en larmes et en admiration devant l’un des humains les plus drôles de tous les temps. – Brian Posehn (@thebrianposehn) 14 septembre 2021

Ancien hôte de Le spectacle quotidien Jon Stewart a tweeté : « Personne ne pourrait vous faire craquer comme Norm Macdonald. Hilarant et unique. F ** k cancer. »

Personne ne pourrait vous faire craquer comme Norm Macdonald. Hilarant et unique. Putain de cancer. – Jon Stewart (@jonstewart) 14 septembre 2021

Le cinéaste Edgar Wright (La nuit dernière à Soho) a déclaré : « Parmi les nombreux terriers de lapin addictifs que vous pouvez disparaître sur Internet, le plus agréable est « les apparitions de Norm MacDonald dans une émission de discussion ». Merci pour tous les rires Norm, je suis vraiment désolé de vous voir partir. »

Parmi les nombreux terriers de lapin addictifs que vous pouvez disparaître sur Internet, le plus agréable est « les apparitions dans les émissions de chat de Norm MacDonald ». Merci pour tous les rires Norm, désolé de vous voir partir. https://t.co/ahxZNRdJEw – edgarwright (@edgarwright) 14 septembre 2021

Gilbert Gottfried a posté une photo de lui avec Macdonald, Bob Saget et Jeff Ross. La légende dit : « Cette photo a été prise après que j’étais l’invité de l’émission de Norm. Au dîner, les rires ont continué sans arrêt. Il nous manquera. RIP Norm Macdonald. »

Cette photo a été prise après avoir été invitée à l’émission de Norm. Au dîner, les rires ont continué sans arrêt. Il va nous manquer. RIP Norm Macdonald pic.twitter.com/DToJCUBdU2 – Gilbert Gottfried (@RealGilbert) 14 septembre 2021

Un tweet de Seth MacFarlane se lit comme suit : « Pour tant de gens dans la comédie, moi inclus, il n’y avait personne de plus drôle que Norm MacDonald. Vous avez toujours espéré qu’il resterait après le travail, juste pour que vous puissiez entendre ses histoires et rire . Si hilarant et si généreux avec sa personnalité. Il va me manquer. «

Pour tant de gens dans la comédie, moi inclus, il n’y avait personne de plus drôle que Norm MacDonald. Vous avez toujours espéré qu’il traînerait une fois le travail terminé, juste pour que vous puissiez entendre ses histoires et rire. Si hilarant et si généreux avec sa personnalité. Il va me manquer. – Seth MacFarlane (@SethMacFarlane) 14 septembre 2021

Et Guerres des étoiles L’acteur Mark Hamill a écrit : « L’une des personnes les plus drôles jamais produites par #SNL est partie, mais ne sera jamais oubliée. J’ai passé de nombreuses heures sur YouTube au fil des ans à apprécier tous les personnages qu’il nous a donnés. En un mot : HILARIOUS. Rouler sur le sol en riant Merci pour toute une vie de rires. »

L’une des personnes les plus drôles #SNL jamais produit est parti, mais ne sera jamais oublié. J’ai passé de nombreuses heures sur YouTube au fil des ans à apprécier tous les personnages qu’il nous a donnés. En un mot : HILARIOUS. ???? Merci pour toute une vie de rires @normmacdonald. #DÉCHIRURE ???? pic.twitter.com/pK9lK3Rz87 – Mark Hamill (@HamillHimself) 14 septembre 2021

En tant que l’un des comédiens les plus appréciés d’aujourd’hui, le décès de Macdonald frappe durement beaucoup de gens. Il manquera beaucoup aux fans du monde entier. Vous pouvez vérifier ce que certains de ses autres amis et fans célèbres disent sur Twitter.

Nous avons adoré Norm MacDonald. Unique en son genre. https://t.co/0sXoCLEtuG – Steve Martin (@SteveMartinToGo) 14 septembre 2021

RIP Norm Macdonald. L’un des hommes les plus drôles de tous les temps. – Brent Spiner (@BrentSpiner) 14 septembre 2021

NORM MACDONALD MON COEUR BRISER POUR TOI BUBBA. VOUS ÊTES LE MEILLEUR HOMME GENIUS FUNNY MAN JE T’AIME POUR TOUJOURS QUE DIEU VOUS BENISSE. pic.twitter.com/V6a3DnU71g – Le cheik de fer (@the_ironsheik) 14 septembre 2021

Permettez-moi de mettre en pause mes arguments en ligne dénués de sens pour dire que Norm était l’un des plus grands comédiens à avoir jamais vécu. L’un des meilleurs moments de ma carrière a été lorsqu’il a trouvé quelque chose que j’ai fait de drôle. Très peu de bandes dessinées posséderont ce niveau de maîtrise. DÉCHIRURE. https://t.co/VrsnVRCUZ9 – Tim Dillon (@TimJDillon) 14 septembre 2021

« Norme @normmacdonald était un grand talent, et j’ai adoré rire avec lui sur SNL. *Bob Dole* manquera Norm Macdonald. pic.twitter.com/gPsdyJ5tS9 – Sénateur Bob Dole (@SenatorDole) 14 septembre 2021

Aujourd’hui, le monde a perdu un homme très, très drôle. Il nous manque déjà. RIP Norm Macdonald. – Eugène Levy (@Realeugenelevy) 14 septembre 2021

RIP Norm Macdonald. Je n’ai jamais eu la chance de le connaître, mais il m’a fait rire tellement de fois avec son esprit brillant et sa prestation. La comédie a perdu un grand aujourd’hui. – Albert Brooks (@AlbertBrooks) 14 septembre 2021

Un tel choc d’entendre que nous avons perdu #NormMacdonald. Je l’aime tellement. ???? pic.twitter.com/JZNwqOOUdn – Jennifer Tilly (@JenniferTilly) 14 septembre 2021

Norm Macdonald était une voix irremplaçable dans la comédie. Son engagement envers les blagues et sa perspective unique inspireront des générations. pic.twitter.com/J1gEUd2HDr – comedycentral (@ComedyCentral) 14 septembre 2021

Sujets : Avis de décès