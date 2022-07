Norm Macdonald remporte à titre posthume trois nominations aux Emmy Awards avec le dernier spécial comédie

Avec son dernier spécial de comédie, le regretté comédien Norman Macdonald est devenu un nominé aux Emmy Awards. Mardi, NBC a dévoilé la liste complète des nominations pour les 24e Primetime Emmy Awards. Pour son spécial comédie Rien de spécial, qui est sorti sur Netflix après la mort de Macdonald, Macdonald a marqué trois nominations. C’est la première fois que Macdonald est reconnu par la Television Academy pour son travail comique.

Nothing Special est nominé pour le Primetime Emmy Award for Outstanding Variety Special (Pre-Recorded) avec les autres nominés, dont Adèle : Une seule nuit, Dave Chappelle : le plus proche, 20e anniversaire de Harry Potter : retour à Poudlardet Une dernière fois : une soirée avec Tony Bennett et Lady Gaga. La spéciale est également en place pour la réalisation exceptionnelle d’une spéciale de variété contre Adèle : Une seule nuit, Dave Chappelle : le plus proche, Jerrod Carmichael : Rothanielet Le spectacle de mi-temps Pepsi Super Bowl LVIainsi que Outstanding Writing for a Variety Special contre Ali Wong : Don Wong, Le Daily Show avec Trevor Noah présente : Jordan Klepper touche le globe – Hungary for Democracy, Jerrod Carmichael : Rothanielet Nicole Byer: BBW (Big Beautiful Weirdo).

Deux autres stars bien-aimées décédées seront également reconnues aux Emmys. Chadwick Boseman a obtenu un hochement de tête posthume pour son rôle de voix en tant que Star Lord T’Challa dans le Et qu’est-ce qui se passerait si…? épisode « Et si … T’Chala devenait un Star Lord? » Jessica Walter est également nominée à titre posthume pour son travail de voix off sur la série animée Archersa deuxième nomination posthume consécutive.

Norm Macdonald a écrit et coréalisé Rien de spécial et a servi de producteur exécutif. Le spécial était une surprise car Macdonald l’avait enregistré en secret tout en gardant son diagnostic de cancer secret du monde. Il n’a été révélé qu’après le décès de Macdonald qu’il avait enregistré une dernière comédie spéciale avec le temps qu’il lui restait. La spéciale a été très bien accueillie par les fans, ce qui a rendu aigre-doux l’obtention de nouveau matériel de Macdonald tout en disant adieu à l’emblématique comique.

Avec son arrivée sur Netflix en mai, le spécial comédie a également été modifié pour inclure une discussion de suivi mettant en vedette de nombreux amis de Macdonald dans la comédie. Cela inclut Dave Chappelle, Molly Shannon, David Letterman, Conan O’Brien, David Spade et Adam Sandler.

Macdonald est décédé en septembre 2021 à l’âge de 61 ans des suites d’une leucémie aiguë. Il avait été diagnostiqué environ neuf ans auparavant et avait à peine parlé de sa maladie à qui que ce soit, préférant mener son combat en secret. Sa mort a envoyé une onde de choc dans le monde de la comédie, en particulier avec son ami proche Bob Saget, qui décédera quelques mois plus tard. John Oliver et Lorne Michaels ont dédié leurs victoires aux Primetime Emmy Awards de l’année dernière à Macdonald.

Norm Macdonald : Rien de spécial est en streaming sur Netflix. Les Primetime Emmy Awards devraient être diffusés sur NBC le lundi 12 septembre 2022. Pour voir quelles autres émissions ont été nominées aux Emmys, vous pouvez lire la liste complète des nominés sur Emmys.com.