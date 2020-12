Nor’easter pourrait déposer un pied de neige sur la Nouvelle-Angleterre

Une tempête hivernale en rafales frappera la côte Est jeudi (17 décembre) et déposera plus de neige que la majeure partie de la Nouvelle-Angleterre n’en a vu l’an dernier.

« Cela va être une tempête de neige importante – la plus grosse tempête de neige que nous ayons eue dans le nord-est depuis quelques années », a déclaré le météorologue Ari Sarsalari le 16 décembre. La chaîne météo . La tempête jette actuellement de la pluie verglaçante dans certaines parties de la Caroline du Nord et de la Virginie, et neige a commencé à tomber dans la vallée de l’Ohio, les Appalaches et le milieu de l’Atlantique, selon les bulletins météorologiques actuels .

On s’attend à ce que la tempête s’intensifie à l’approche de la côte est dans la nuit de mercredi 16 décembre; dans l’ensemble, il pourrait laisser tomber plus de 1 pied de neige (0,3 mètre) sur l’ouest du Maryland et le sud de la Nouvelle-Angleterre.

L’hiver dernier, New York a connu son deuxième plus petit total de neige jamais enregistré, Le New York Times a rapporté ; Central Park n’a reçu que 12,2 centimètres de neige pendant les mois de décembre, janvier et février, combinés. Par comparaison, au cours du deuxième hiver le plus enneigé de la dernière décennie, plus de 5 pi (1,6 m) de neige est tombé à Central Park; c’était entre décembre 2010 et février 2011.

Ces variations climatiques drastiques peuvent être attribuées à changement climatique », A déclaré Mark Wysocki, climatologue de l’État de New York, au Times.

« Dans les années 2000, nous assistons à ces extrêmes, entre le plus sec et le plus humide. En raison du changement climatique, c’est ce à quoi nous nous attendrions, cette volatilité », a déclaré Wysocki.

