Noreaga ne pense pas qu’Eminem a toujours le sens de la mise en scène pour Battle Rap

NORE dit qu’après des décennies loin de la scène du battle rap, Eminem n’a peut-être pas les compétences de mise en scène comme il le faisait auparavant.

L’arène du rap de combat est un jeu de balle complètement différent de la scène grand public, et il n’y a que des artistes sélectionnés qui peuvent prospérer dans cet espace. Il n’y a que quelques rappeurs qui flottent entre les deux scènes, et dans une récente apparition sur Math Hoffa’s Mon avis d’expert, Noreaga a discuté avec les animateurs de la façon dont le showmanship est la pierre angulaire du battle rap. « Comme Joe Budden. Je crois que Joe a les paroles, mais quand il se tenait là-haut, » vous ne serez pas tranquille « , il a perdu! Ce n’est pas du rap de combat », se souvient Noreaga en parlant d’un match précédent -up. « Encore une fois, Joe est mon ami. C’est la mise en scène. » Il a ajouté: « Il s’agit de la mise en scène et c’est quelque chose, malheureusement, dans le battle rap, vous ne pouvez pas enseigner. C’est une expérience. » Le rappeur a rencontré un peu de résistance car il y en avait d’autres qui ont sonné que le sens du spectacle peut être une qualité que certains artistes peuvent construire et renforcer.

Michel Linssen / Contributeur / « Pour un artiste chevronné qui travaille depuis vingt ans dans le jeu en tant qu’artiste, il est difficile pour cet homme de revenir en arrière et [battle]», Rétorqua NORE.« Et je pense que les paroles d’Eminem pourraient battre beaucoup de gens mais je pense que le sens du spectacle va le tuer, frérot. s’il décidait de revenir. Vous pouvez consulter Noreaga en parlant de rap de combat ci-dessous.