Norbert Leo Butz parle en exclusivité de son rôle dans La Fille de Plainville

Sans aucun doute, les séries ont plus de sens lorsqu’elles sont basées sur des histoires vraies. Cela arrive avec La fille de Plainvilleune production originale de StarzPlay créé par Liz Hannaqui suit le cas de Conrad Roy IIIun jeune homme de seulement 18 ans qui s’est suicidé aux États-Unis en inhalant du monoxyde de carbone à l’intérieur de son camion en 2014.

Les enquêtes policières ont conclu que le garçon avait été induit par sa petite amie Michele Carter comme Elle Fanningvia une série de SMS. Carter a été reconnu coupable d’homicide involontaire et condamné à deux ans et demi de prison. Cependant, après avoir purgé seulement 11 mois de prison, elle a été libérée sur parole.

Norbert Léo Butz joue nul autre que le père de Coco (Colton Ryan) et dans une interview exclusive avec spoilers Il nous a parlé des difficultés à se mettre dans la peau de cet homme dans une situation aussi tragique que choquante.

Exclusif : Norbert Leo Butz, star de La Fille de Plainville

qui ont vu Lignéesune des meilleures séries NetflixVous vous souviendrez sûrement du visage de Norbert Léo Butz, qui dans cette production a donné vie à Kevin Rayburn. Leo Butz fait partie de ces acteurs qui jouissent d’une polyvalence digne de mention. C’est que l’interprète débute sa carrière de chanteur et, petit à petit, il se fait une place dans les comédies musicales.

En fait, il a participé à la pièce très acclamée Location de Jonathan Larson en 1996. Et quelques années plus tard, en 2001, il rejoint Tu ne feras paspour lequel il a reçu un Tony Award, la plus haute reconnaissance de cette discipline aux États-Unis. Mais ce 2022 l’a trouvé avec un défi nouveau et complexe : jouer un père qui vient de perdre son fils dans une affaire vraiment choquante.

Tout d’abord, je voulais vous parler du coeur de cette histoire car elle est réelle et très triste. Je voulais savoir quels défis avez-vous rencontrés par rapport aux autres rôles que vous avez joués dans le passé ?

J’ai joué d’autres rôles basés sur de vraies personnes, mais cette fois, c’était très différent pour moi. Je n’ai pas joué une vraie personne qui se sentait si responsable de faire de son mieux. Cette responsabilité que vous ressentez. J’ai aussi des enfants, donc vivre cela est le pire des cauchemars. Être dans cette tête pendant quelques mois a été très difficile.

Et qu’est-ce qui a attiré votre attention sur le projet lorsque vous l’avez lu pour la première fois ?

Beaucoup de choses. J’ai trouvé l’écriture merveilleuse. Ils ont pris une véritable histoire de crime et ne l’ont pas rendue plus poignante qu’elle ne l’était déjà. Je pense que c’est le plus réfléchi, le plus sensible. En regardant cette affaire, je m’engage en tant que parent comme je l’ai déjà mentionné. Ma fille aînée a le même âge que Michelle Carter et Coco, donc… J’ai vécu ça, ils sont la première génération à utiliser des smartphones. Je dis cette courbe d’apprentissage que nous avons dû intégrer en tant que culture dans notre société. Je sympathise beaucoup avec les parents de cette série. Ils essaient de protéger leurs enfants de quelque chose qu’ils ne comprennent pas non plus.

Avez-vous pu parler à Conrad ou à toute personne impliquée dans l’affaire ?

Non, je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire, pour être honnête. J’ai beaucoup de respect pour cette famille et le drame qu’elle a traversé. Et Liz Hannah, notre réalisatrice et aussi showrunner, avait tellement d’informations. Elle était une bibliothèque d’information et de recherche, elle était la personne… vous savez, j’ai lu des articles et j’ai vu le documentaire, mais j’ai aussi essayé d’utiliser mon imagination : à quoi cela ressemblerait d’être dans cette situation indescriptible.

Toi et Chloë avez travaillé ensemble il y a quelques années sur Bloodline, une très bonne série soit dit en passant, mais maintenant c’est totalement différent car ensemble vous incarnez les parents de Conrad. Comment était-ce de travailler sur ce lien particulier et complexe ?

Quand j’ai su que Chloë était là, j’ai eu très envie de le faire. Je l’adore vraiment et j’ai adoré travailler avec elle sur Bloodline. Et Dieu merci d’avoir eu Chloë, parce que ça a été une matière très difficile et d’avoir un ami là-bas avec qui on peut être vulnérable et vraiment le faire… et avoir confiance que l’autre personne sera là. Elle a été une partenaire de casting incroyable et, oui, j’ai eu beaucoup de chance d’avoir Chloë.

Et comment était-ce de travailler avec différents réalisateurs sur chaque épisode de la série ? Car cette dynamique est très courante dans les séries télévisées. En tant qu’acteur, qu’est-ce que ça fait de travailler comme ça ?

Cela peut être un défi. C’est vraiment un défi. Chaque réalisateur a son propre style… la télévision change maintenant. Avant vous aviez un réalisateur de télévision qui venait installer les caméras… maintenant Lisa Cholodenko, c’est une grande cinéaste… ce sont des réalisateurs avec des points de vue très forts. Si vous laissez faire et acceptez chaque nouveau directeur qui arrive, vous apprendrez beaucoup d’eux. Nous avons eu beaucoup de chance sur cette émission. Tous les réalisateurs ont été excellents. Presque toutes les femmes. Un seul réalisateur masculin pour l’épisode final… donc une perspective très féminine, que j’ai trouvée très excitante, surtout pour ce matériel.

A partir de ce dimanche, vous pouvez déjà voir le premier chapitre de la série sur l’écran de StarzPlay et chaque semaine il sera renouvelé avec un nouvel épisode.

