Noragami Saison 3: Date de sortie, distribution, intrigue et toutes les informations ici !!

Noragami est principalement une série de mangas japonais, qui a débuté en 2011 et compte maintenant 21 volumes publiés en mars 2020. C’est facilement l’une des séries de mangas populaires. C’était le 14e manga le plus vendu au premier semestre 2014 et a progressivement gravi les échelons.

Le manga a ensuite été adapté en série animée en 2014, produite par le studio d’anime, Bones. La première saison a été diffusée au Japon le 5 janvier 2014 et l’anime a été un succès instantané auprès du public. La popularité de la première saison mène à la deuxième saison en octobre 2015. Cela a été une attente longue et exhaustive pour les fans de l’émission, et cela fait maintenant cinq ans. Alors, qu’en est-il de la troisième saison? Découvrons-le.

Quand Noragami Saison 3 sortira-t-il?

Nous nous posons cette question nous-mêmes depuis longtemps. Une raison concrète du retard prolongé n’est pas connue. La deuxième saison s’est mieux comportée que la première saison, et il aurait dû y avoir une troisième saison maintenant.

Cependant, il n’y a toujours pas de nouvelles officielles à ce sujet. Il y a même beaucoup de matériel sur lequel se rabattre pendant deux autres saisons, donc une lueur d’espoir persiste toujours Noragami.

Intrigue de la saison 3 de Noragami

L’histoire de la première saison est vaguement basée sur les volumes 1 à 3 du manga, et la seconde suit les tailles 4 à 9.

L’anime suit Hiyori Iki, un lycéen qui a sauvé une fois un inconnu d’un accident de bus. Cet événement la fait glisser de temps en temps hors de son corps, ce qui lui permet d’expérimenter les deux mondes parallèles. Elle rencontre un dieu errant nommé Yato, qui veut se bâtir une clientèle considérable qui l’adore. Il fait des petits boulots pour cela et facture 5 yens pour cela, ce qui dans le cas de Hiyori est de réparer son corps.

Plus tard, ils forment un trio qui les inclut tous les deux et l’arme de Yato Regalia et traverse de nombreuses aventures.

