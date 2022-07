Nope de Jordan Peele remporte le week-end d’ouverture le plus élevé pour un film original depuis 2019

Jordan Peele Non peut-être tombé juste en deçà des critiques de critiques de ses films précédents Nous et Sortez, mais le film a pris d’assaut le sommet du box-office en tant qu’ouverture nationale la plus rentable d’un film sans franchise depuis la dernière sortie de Peele. Depuis ses débuts au cinéma avec le fantastique Sortez en 2017, Peele a poursuivi sa série de films d’horreur effrayants avec Nonqui a pris 44 millions de dollars le week-end dernier pour détrôner le puissant Thor : Amour et tonnerre en tête du classement national.

Alors que le film devait rapporter environ 50 millions de dollars, la légère baisse des revenus ne s’est pas arrêtée Non d’avoir décroché la première place et d’avoir la plus grande ouverture de tous les films originaux depuis 2019 Nous, qui a rapporté 71 millions de dollars à ses débuts, et de devenir l’un des trois seuls films non franchisés à occuper la première place au box-office ce an. Le box-office étant dominé par des films comme Top Gun : Maverick, Minions : L’Ascension de Gru et les offres Marvel / DC, la sortie du dernier film de Peele est arrivée au bon moment pour lui permettre de se hisser en tête du classement sans trop de problèmes par rapport aux autres films actuellement en sortie.

Non n’est pas l’histoire à laquelle vous vous attendez, tout comme les autres œuvres de Jordan Peele, mais celle-ci a été un peu plus controversée, même parmi les fans des autres œuvres du réalisateur. Cependant, Peele a déjà parlé à Empire sur quoi le film est un commentaire, et il semble plus que satisfait de la façon dont le résultat final s’est avéré. Il a dit:

« J’ai commencé par vouloir faire un film qui mettrait le public dans l’expérience immersive d’être en présence d’un OVNI. Je voulais faire un spectacle, quelque chose qui ferait la promotion de ma forme d’art préférée et de ma façon préférée de regarder cette forme d’art : l’expérience théâtrale. Lorsque j’ai commencé à écrire le scénario, j’ai commencé à creuser dans la nature du spectacle, notre dépendance au spectacle et la nature insidieuse de l’attention. C’est donc de cela qu’il s’agit. Et il s’agit d’un frère et d’une sœur et de la guérison de leur relation.

Non est Jordan Peele canalisant Steven Spielberg

Images universelles

En ce qui concerne les films extraterrestres, les premiers films de Steven Spielberg ont plongé profondément dans le territoire extraterrestre avec HE et Rencontres du troisième type, et l’influence de ce dernier d’entre eux a été apparente dans Nope dès le début. Dans une récente interview, Non La star Daniel Kaluuya a même tenu à comparer directement les deux films. Il a dit:





« Non, j’ai l’impression que c’est presque une aventure d’horreur. J’espère que cela ne vous dérange pas que je dise, comme Close Encounters. Je me souviens quand j’ai regardé ça pour la première fois, il y a probablement environ quatre ans, et je me suis dit, Wow, « Cela a résisté à l’épreuve du temps. C’est un film incroyable maintenant, surtout avec toute la technologie et toutes sortes de choses qu’il a réussi à faire. C’est comme de l’horreur épique, essentiellement. »

Non joue maintenant dans les cinémas du monde entier.