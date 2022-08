« Nope! » arrive, la science-fiction hypnotique de Jordan Peele

pas de spoilers

Directeur de Sortez Oui Nous revient sur grand écran avec cette production centrée sur l’apparition d’extraterrestres en Californie.

©IMDBC’est plus suspensif qu’effrayant.

Ce jeudi, Images universelles porté au grand écran l’une des sorties les plus attendues de l’année : l’énigmatique « Non! » Quoi jordan peele annoncé sur leurs réseaux et dont on savait peu jusqu’à sa sortie au cinéma. La production a eu sa première aux États-Unis et sur d’autres marchés, et maintenant ce sera au tour de l’Amérique latine. Si vous êtes encore indécis quant à la possibilité d’aller voir cette production, nous vous dirons pourquoi il ne faut pas rater l’occasion.

« Non! » est une histoire de science-fiction avec des éléments d’horreur dont l’histoire tourne autour d’un ranch en Californie où ils vivent les Haywood, une famille qui se consacre depuis des années à travailler dans le monde du cinéma, à travers l’entraînement des chevaux utilisés pour le tournage. Le problème est que ce commerce est en train de mourir à cause de l’avancée des nouvelles technologies et de l’impossibilité de perdre du temps à dépendre des animaux.

Avec la corde autour du cou, tout va changer pour les Haywood lorsqu’ils découvrent un OVNI volant dans le ciel de leur ranch. A partir de là, l’histoire de ce film va commencer à se dérouler, qui n’est pas aussi attachée à la terreur que les deux histoires précédentes de jordan peele, Sortez Oui Nous. Cela, bien sûr, ne signifie pas qu’il n’y ait pas une certaine tension tout au long de l’histoire, qui grâce à la photographie de Hoyte van Hoytema (SonDunkerque, Interstellaire) il deviendra hypnotique.

Au long de « Non! » clins d’oeil à des films comme La guerre des mondes Oui Rencontres du troisième type de Steven Spielbergaussi bien que panneaux de M. Night Shyamalan. L’intrigue sera le drapeau pour le développement du long métrage, qui n’oubliera pas de glisser sa critique vers une société comme la nôtre, qui ne peut apprécier la nature et les phénomènes qui nous entourent sans se laisser dominer par un besoin de comprendre et de contrôler ce qui n’est pas connu. Tout doit être apprivoisé.

+ Les protagonistes de « Non! »

Le tournage de « Non! » rencontré à nouveau jordan peele avec le protagoniste de son premier long métrage, Daniel Kaluya. Dans cette production, vous pouvez également apprécier les œuvres de personnages tels que Kéké Palmer et l’étoile de Les morts qui marchent, Steven Yeunnominé pour oscar pour son rôle dans Minari. Vous pouvez également voir Brandon Pereaqui a sauté le pas grâce à L’OADéjà Michel Wincottvu récemment sur Westworld.

