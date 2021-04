Non, vous ne pouvez pas «  sauver  » votre partenaire accro

C’est la honte dont je me souviens le plus. Le sentiment que je lui manquais. Le sentiment que s’il m’aimait davantage, ça vaudrait la peine de rester sobre.

Aimer un toxicomane, c’est vivre dans un état constant d’émerveillement et d’inquiétude. Vous vous demandez quand le fond tombera de votre monde, inquiet que cela puisse être d’une seconde à l’autre. D’une manière ou d’une autre, vous ne le voyez toujours jamais venir.

Alors que Hunter Biden a fait la promotion de son livre «Beautiful Things», j’ai réfléchi à ce que c’était que d’être de l’autre côté des mémoires dans ma propre vie.

Je suis tellement content pour Biden. Sobre, heureux et propriétaire de son histoire, il apparaît en contrôle d’une manière que tant de toxicomanes – et les gens qui les aiment – la saisissent toute leur vie.

Mais il y a une partie de son histoire que je ne peux m’empêcher de remettre en question – et non, cela n’a rien à voir avec l’Ukraine.

Biden attribue à sa femme, à son père et à l’amour de sa famille le mérite de l’avoir sauvé, de sa sobriété.

Mais en tant que personne qui a été cette femme, qui a aimé un toxicomane de chaque morceau de son âme, il n’y a aucune quantité d’amour qui puisse rendre quelqu’un sobre.

Il y a un dicton dans Al-Anon: « Je ne l’ai pas causé, je ne peux pas le contrôler, je ne peux pas le guérir. »

J’ai dû me répéter ces mots constamment, dans mon mariage et dans mon divorce, à travers chaque sommet et chaque vallée. Je ne suis pas responsable de toute consommation d’alcool ou de rechute, et je n’ai pas droit à un crédit pour une période d’abstinence.

C’est parfois difficile de se séparer de la personne que l’on aime.

Nous appelons cela la codépendance, mais c’est plus comme si vous étiez fusionnés par une vie partagée.

Les échecs et les succès de votre partenaire, la douleur et la joie, ce sont des expériences partagées si tangibles qu’elles sont vraiment les vôtres. C’est ce que signifie aimer quelqu’un.

Mais dans une relation avec des problèmes de santé mentale, en particulier la toxicomanie, les eaux sont plus boueuses et les vagues d’autant plus perfides.

Je me suis engagé dans la pensée magique que je pourrais en quelque sorte aimer mon partenaire sobre pendant trop longtemps.

Je croyais que je pouvais dire la bonne chose, lui faire peur de la bonne manière, être la bonne épouse d’une manière qui valorise la sobriété.

La pression que je mettais sur moi-même était intenable, irréaliste, et la pression que je mettais sur lui pour me laisser le sauver était impossible. Cela m’a donné un cercle sans fin d’anxiété, auquel je voulais désespérément mettre fin.

D’une certaine manière, je pense que j’avais besoin de lui pour me sauver en me laissant le sauver.

Et la vérité est qu’il n’y avait rien – pas de mots magiques, pas d’amour, pas d’acte d’épouse parfait – si puissant pour lui faire tomber la dépendance.

Parce que, que vous croyiez ou non qu’une personne dépendante est impuissante face à sa dépendance, tout le monde l’est absolument.

Vous ne pouvez pas sauver quelqu’un. Vous ne pouvez pas les contrôler ou les réparer, quels que soient vos efforts.

Mais vous pouvez toujours les aimer et les soutenir.

Le fait est qu’il n’y a pas de bonne réponse quand il s’agit de «comment aimer un toxicomane». Vous … faites de votre mieux.

Du mieux que vous le pouvez aussi longtemps que vous le pouvez.

S’il arrive un moment où votre amour devient habilitant, ou si vous êtes blessé en le soutenant, vous devrez peut-être les laisser partir.

Et tout ce qui se passe ensuite est également hors de votre contrôle.

Parce qu’il se peut qu’il se passe quelque chose ensuite. Et vous ne pouvez pas les sauver.

Et c’est la partie la plus difficile de toutes.

Courtney Enlow est rédactrice en chef de Pop Culture and Good News chez YourTango. Son travail est apparu à Vanity Fair, Glamour, Pajiba, SYFY FANGRRLS, Bustle, Huffington Post, io9 et d’autres. Elle est l’ancienne co-animatrice des podcasts Trends Like These et Strong Female Characters. Elle a deux enfants, deux chiens et a besoin de plus de vin, s’il vous plaît.